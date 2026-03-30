Останемся без дизеля? Какие прогнозы по ценам и наличию топлива в Украине

В некоторых странах уже думают о размораживании стратегических резервов

В Украине продолжают расти цены на дизель, что вызывает немалую обеспокоенность у общества. Однако главная проблема здесь не стоимость нефтепродуктов, а их наличие.

Об этом "Телеграфу" рассказал экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук. По его словам, сложная ситуация с горючими сейчас не только в Украине, но и во всем мире.

"Расчетная цена горючего была 86-87 грн за литр. И она с каждым днем растет, потому что в мире дизеля мало, на самом деле, а события в Персидском заливе усугубляют ситуацию", — говорит Косянчук.

Он отмечает, что в некоторых странах уже думают о размораживании стратегических резервов, но мы должны понимать, что эти резервы — исключительно для обеспечения внутренних потребностей, отнюдь не для экспорта в Украину и тому подобное.

На вопрос, чего же украинцам ждать в ближайшие дни, эксперт сказал: " Во-первых, дизель будет дороже, чем сейчас. Это однозначно. А во-вторых, на рынке ситуация достаточно сложная, новых контрактов на будущий период на рынке нет".

Цены на топливо в Украине 30 марта

При этом, даже если инициатива президента Украины Зеленского о доставке дизеля с Ближнего Востока заработает, средних цен можно не ждать. Здесь дело не столько в альтернативном пути доставки через Персидский залив, а в войне с Ираном.

"Если анализировать прогнозы Лоренса "Ларри" Финка (председатель и генеральный директор BlackRock, американской многонациональной корпорации по управлению инвестициями — ред.), то цена на нефть будет либо 40 долларов за баррель, либо более 150 долларов. То есть среднее значение не предусматривается. Все будет зависеть от того, как быстро урегулируется ситуация на Ближнем Востоке", — говорит Косянчук.

По его словам, для общества основная проблема — это цены на горючее, но фактически это лишь вершина айсберга, ведь настоящая проблема — это стремительное исчерпывание запасов горючего. И с этим сталкиваются и другие страны, в частности Европа.

Так, в Германии автотранспортные компании требуют установить верхнюю государственную планку цены дизеля. В Польше хотят ввести план по уменьшению НДС и акцизов, чтобы сбить цену. В Румынии объявили чрезвычайное положение в энергетике, ограничили наценки на топливо, позволили снизить обязательную долю биотоплива в бензине.

Ормузский пролив на карте

Когда в Украине закончатся запасы дизеля и прогнозы на цены

Как говорит Косянчук, примерно до 5-7 апреля в Украине есть запасы горючего, а для дальнейших поставок следует заключать новые контракты. Сейчас этот процесс почти остановился из-за блокирования Ормузского пролива. Вероятнее, следующие поставки в Украину будут из Европы.

Заметим, что сейчас тонна дизеля в Европе уже стоит 1450 долларов. Во время перевозки она дорожает почти на 200 долларов и еще 40% налогов и акцизов в Украине. Обратите внимание, что в 1 тонне дизельного топлива в среднем содержится от 1170 до 1200 литров. Точное количество зависит от плотности, изменяющейся в зависимости от температуры и марки.

Леонид Косянчук

"Смотрите формирование цены происходит так: идет контракт на стоимость в долларах, затем добавляется акциз в евро, и все умножается на курс национального банка и на 20% НДС. Плюс в цену на рынке уже заложено 40% — налоги государства. Другими словами, если бы нам кто-то подарил дизель вообще бесплатно, то мы бы все равно платили по 46 грн", — говорит эксперт.

При этом эти налоги государство может использовать исключительно для соответствующих нужд. То есть, по словам Косянчука, слова о том, что деньги пойдут на ВСУ — бред.

"Если будет эскалация военных действий, тем хуже будет на мировом рынке. С этим горючим Трамп точно уже не рад, что заварил эту кашу. Но если будет наземная операция, то будет катастрофа, следующий Вьетнам и все. Мир окажется перед явной уже угрозой не кризиса, а коллапса энергетического, топливного", — резюмировал собеседник.

