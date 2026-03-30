Залишимося без дизеля? Які прогнози щодо цін та наявності палива в Україні

У деяких країнах уже думають щодо розморожування стратегічних резервів

В Україні продовжують зростати ціни на дизель, що викликає неабияке занепокоєння у суспільства. Однак головна проблема тут не вартість нафтопродуктів, а їхня наявність.

Про це "Телеграфу" розповів експрезидент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук. За його словами, складна ситуація з пальними наразі не тільки в Україні, а й в усьому світі.

"Розрахункова ціна пального була 86-87 грн за літр. І вона з кожним днем зростає, тому, що у світі дизеля мало, насправді, а події в Перській затоці погіршують ситуацію", — каже Косянчук.

Він наголошує, що в деяких країнах уже думають щодо розморожування стратегічних резервів, але ми повинні розуміти, що ці резерви — це виключно для забезпечення внутрішніх потреб, аж ніяк не для експорту в Україну тощо.

На питання, чого ж українцям чекати найближчими днями, експерт сказав: "По-перше, дизель буде дорожчий, ніж зараз. Це однозначно. А по-друге, на ринку ситуація досить складна, нових контрактів на майбутній період на ринку немає".

Ціни на пальне в Україні 30 березня

Ціни на пальне в Україні 30 березня

При цьому навіть якщо ініціатива президента України Зеленського про доставку дизеля з Близького Сходу запрацює, середніх цін можна не чекати. Тут справа не стільки в альтернативному шляху доставки не через Перську затоку, а у війні з Іраном.

"Якщо аналізувати прогнози Лоренса "Ларрі" Фінка (голова та генеральний директор BlackRock, американської багатонаціональної корпорації з управління інвестиціями — ред.), то ціна на нафту буде або 40 доларів за барель, або понад 150 доларів. Тобто середнє значення не вбачається. Все буде залежати від того, як швидко врегулюється ситуація на Близькому Сході", — каже Косянчук.

За його словами, для суспільства наразі основна проблема — це ціни на пальне, але фактично це лише вершина айсберга, адже справжня проблема — це стрімке вичерпування запасів пального. І з цим стикають інші країни, зокрема Європа.

Так, у Німеччині автотранспортні компанії вимагають встановити державну верхню планку ціни дизеля. У Польщі хочуть запровадити план зменшення ПДВ і акцизів, щоб збити ціну. В Румунії оголосили надзвичайний стан в енергетиці, обмежили націнки на пальне, дозволили зменшити обов'язкову частку біопалива в бензині.

Коли в Україні закінчаться запаси дизеля та які прогнози на ціни

Як каже Косянчук, приблизно до 5-7 квітня в Україні є запаси пального, а для подальших постачань слід укладати нові контракти. Зараз цей процес майже зупинився через блокування Ормурзької затоки. Ймовірніше наступні поставки в Україну будуть з Європи.

Зауважимо, що зараз тонна дизелю у Європі вже коштує 1 450 доларів. Під час перевезення вона дорожчає на майже 200 доларів та ще 40% податків та акцизів в Україні. Зверніть увагу, в 1 тонні дизельного палива в середньому міститься від 1170 до 1200 літрів. Точна кількість залежить від щільності, яка змінюється залежно від температури та марки.

"Дивіться формування ціни відбувається так: іде контракт на вартість в доларах, потім додається акциз в євро, і все множиться на курс національного банку і на 20% ПДВ. Плюс в ціну на ринку вже закладено 40% — податки держави. Іншими словами, якби нам хтось подарував дизель взагалі безкоштовно, то ми б все одно платили по 46 грн", — пояснює експерт.

При цьому ці податки держава може використати виключно на відповідні потреби. Тобто, за словами Косянчука, слова про те, що гроші підуть на ЗСУ — маячня.

"Якщо буде ескалація військових дій, тим гірше буде на світовому ринку. З цим пальним Трамп точно вже не радий, що заварив цю кашу. Але якщо буде наземна операція, то буде катастрофа, наступний В'єтнам і все. Світ опиниться перед явною вже загрозою не кризи, а колапсу енергетичного, паливного", — резюмував експерт.

