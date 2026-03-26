Может ли Украина перейти на рабочую "четырехдневку": каким странам это успешно удалось

Такой формат уже доказал свою эффективность

Недавний опрос "Минфина" показал, что идея четырёхдневной рабочей недели находит отклик у украинцев. Многие согласны, что более легкий график может повысить продуктивность. И пока в Украине идея остается на уровне дискуссий, в мире ее уже успешно применяют на практике.

В этом материале "Телеграф" детально рассказывает, в каких странах уже практикуют четырехдневную рабочую неделю, какие плюсы и минусы, и реальна ли для Украины реализация такой идеи.

Отметим, что четырёхдневная рабочая неделя — это формат занятости, при котором человек работает не пять, а четыре дня в неделю, но при этом с сохранением той же заработной платы.

Что думают украинцы

На портале "Минфин" опубликовали данные свежего опроса, согласно которому половина респондентов (48%) считают, что сокращённый график повысит продуктивность, ещё 19% поддерживают эту модель как перспективу после войны.

В настоящее время этот вопрос в Украине существует только на уровне обсуждений. Но в мире сокращенный график уже не раз тестировался на практике.

Опыт госучреждений, больниц и частных компаний показывает, что это не просто красивая идея, а модель, которая в одних случаях дает положительный эффект, а в других проявляет новые риски.

Существует несколько моделей сокращения рабочей недели:

Классическая (самая обсуждаемая)

4 дня работы

Меньше рабочих часов

Зарплата сохраняется

Сжатый график

4 дня работы

Те же 40 часов, но дольше каждый день (например, по 10 часов)

Сокращённый рабочий день

5 дней остаётся

Но меньше часов в день (например, по 6 часов).

Модели сокращенной недели. Инфографика: "Телеграф"

Четырехдневка в разных странах

На протяжении многих лет разные страны экспериментируют с переходом на упрощенную рабочую неделю. В некоторых случая это дает действительно положительный результат и эффективность работы повышается. Но есть также и некоторые минусы.

На примере сразу нескольких стран рассмотрены все "за" и "против" подобной системы.

Исландия: от эксперимента к норме

Еще в 2015 году в стране стартовал эксперимент с участием около 2 500 госслужащих — от офисных работников до врачей и учителей. Они перешли на сокращённую рабочую неделю без потери дохода.

Исландия (Рейкьявик). Фото: Piхabay

Уже к 2019 году стало ясно, что благодаря упрощенному графику стресс и усталость работников снизились, удовлетворённость выросла, а качество работы не ухудшилось. В результате профсоюзы закрепили сокращение рабочего времени в коллективных договорах. Таким образом, сегодня большинство работников страны имеют право на более короткую рабочую неделю.

При этом важно отметить, что экономика никак не пострадала — наоборот, осталась устойчивой и динамичной.

Бельгия: четырехдневка, но…

С 2022 года тестировать четырехдневку стала Бельгия, но выбрав более осторожный подход. То есть, работники могут перейти на четырёхдневную неделю, но без сокращения общего количества часов — их просто "сжимают" в более длинные рабочие дни.

Бельгия (Брюссель). Фото: Piхabay

На практике такая модель оказалась не слишком популярной: ею воспользовался лишь около 1% работников. Причина — высокая нагрузка.

Для людей десятичасовой рабочий день оказался слишком утомительным, потому дополнительный выходной часто уходил на восстановление, а не на отдых и занятие своими делами.

Португалия: добровольный переход бизнеса

В 2023 году к подобному опыту присоединилась и Португалия. Там был запущен пилотный проект для частных компаний. В нём участвовала 41 компания и более тысячи сотрудников. Рабочее время сократили примерно на 14% — до 34 часов в неделю.

Португалия. Фото: Freepik

95% компаний оценили эксперимент положительно: доходы не снизились, а эффективность сохранилась или даже улучшилась. в то же время сами работники заметили улучшение баланса между работой и личной жизнью и снижение уровня стресса.

Тут же важно подчеркнуть, что проект был добровольным и лучше всего сработал в сферах консалтинга, технологий и науки — там, где легче оптимизировать процессы.

Швеция: сокращение рабочего дня

Швеция пошла другим путём — сокращала не дни, а рабочие часы. В одном из экспериментов в доме престарелых рабочий день сократили до шести часов при сохранении зарплаты.

Швеция (Стокгольм). Фото: Википедия

В результате сотрудники стали меньше уставать и реже брали больничные. К тому же и качество ухода улучшилось.

Но есть и проблема — для поддержания уровня услуг пришлось нанимать больше персонала, что увеличило расходы.

Итак, опыт разных стран показывает, что четырёхдневная рабочая неделя может приносить как социальные, так и экономические выгоды — от снижения выгорания до повышения продуктивности и удержания сотрудников.

Но в то же время есть некоторые ограничения. Например, подобная модель работы подходит больше для офисной и цифровой работы. В медицине, образовании, транспорте или производстве её внедрение значительно сложнее, так как там необходимо постоянное присутствие и непрерывные процессы.

Кроме того, есть риск усиления неравенства между секторами: более гибкие отрасли будут привлекать работников, а традиционные — испытывать ещё больший кадровый дефицит.

4-дневная рабочая неделя. Инфографика: "Телеграф"

Готова ли Украина?

В условиях войны и сильной нехватки кадров идея с переходом на четырёхдневную рабочую неделю в Украине пока выглядит малореалистичным. Однако точечные эксперименты уже сейчас возможны — прежде всего в IT, финансах и креативных индустриях.

Для других сфер — таких как медицина, образование или энергетика — это пока серьёзный вызов, требующий инвестиций и системных изменений.

Но все же сама дискуссия важна, так как она задаёт направление будущего рынка труда: от ориентации на отработанные часы — к модели, где ключевым ресурсом становится человек, его устойчивость и способность работать эффективно без выгорания.

И в случае, если Украина будет двигаться к более тесной интеграции с европейским рынком труда, тогда вопрос четырёхдневной рабочей недели однозначно вернётся.

