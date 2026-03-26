Чи може Україна перейти на робочу "чотириденку": яким країнам це успішно вдалося

Такий формат вже довів свою ефективність

Недавнє опитування "Мінфіну" показало, що ідея чотириденного робочого тижня знаходить відгук в українців. Багато хто згоден, що легший графік може підвищити продуктивність. І доки в Україні ідея залишається на рівні дискусій, у світі її вже успішно застосовують на практиці.

У цьому матеріалі "Телеграф" детально розповідає, у яких країнах уже практикують чотириденний робочий тиждень, які плюси та мінуси, і чи реальна для України реалізація такої ідеї.

Зазначимо, що чотириденний робочий тиждень — це формат зайнятості, за якого людина працює не п’ять, а чотири дні на тиждень, але при цьому із збереженням тієї самої заробітної плати.

Що думають українці

На порталі "Мінфін" опублікували дані нового опитування, згідно з яким половина респондентів (48%) вважають, що скорочений графік підвищить продуктивність, ще 19% підтримують цю модель як перспективу після війни.

Нині це питання в Україні існує лише на рівні обговорень. Але у світі скорочений графік уже неодноразово тестувався на практиці.

Досвід держустанов, лікарень та приватних компаній показує, що це не просто гарна ідея, а модель, яка в одних випадках дає позитивний ефект, а в інших виявляє нові ризики.

Існує кілька моделей скорочення робочого тижня:

Класична (найобговорюваніша)

4 дні роботи

Менше робочих годин

Зарплата зберігається

Стиснутий графік

4 дні роботи

Ті ж 40 годин, але довше щодня (наприклад, 10 годин)

Скорочений робочий день

5 днів залишається

Але менше годин на день (наприклад, по 6 годин).

Моделі скороченого тижня. Інфографіка: "Телеграф"

Чотириденка в різних країнах

Протягом багатьох років різні країни експериментують із переходом на спрощений робочий тиждень. У деяких випадках це дає дійсно позитивний результат і ефективність роботи підвищується. Але є і деякі мінуси.

На прикладі одразу кількох країн розглянуто всі "за" та "проти" подібної системи.

Ісландія: від експерименту до норми

Ще 2015 року в країні стартував експеримент за участю близько 2 500 держслужбовців — від офісних працівників до лікарів та вчителів. Вони перейшли на скорочений робочий тиждень без втрати прибутку.

Ісландія (Рейк’явік). Фото: Piхabay

Вже до 2019 року стало ясно, що завдяки спрощеному графіку стрес та втома працівників знизилися, задоволеність зросла, а якість роботи не погіршилась. Внаслідок цього профспілки закріпили скорочення робочого часу в колективних договорах. Таким чином сьогодні більшість працівників країни мають право на більш короткий робочий тиждень.

При цьому важливо зазначити, що економіка ніяк не постраждала, навпаки, залишилася стійкою та динамічною.

Бельгія: чотириденка, але…

З 2022 року тестувати чотириденну стала Бельгія, але обравши обережніший підхід. Тобто працівники можуть перейти на чотириденний тиждень, але без скорочення загальної кількості годин — їх просто "стискають" у довші робочі дні.

Бельгія (Брюссель) Фото: Piхabay

На практиці така модель виявилася не надто популярною: нею скористався лише близько 1% працівників. Причина – високе навантаження.

Для людей десятигодинний робочий день виявився надто стомлюючим, тому додатковий вихідний часто йшов на відновлення, а не на відпочинок та зайняття своїми справами.

Португалія: добровільний перехід бізнесу

У 2023 році до такого досвіду приєдналася і Португалія. Там було запущено пілотний проект для приватних компаній. У ньому брала участь 41 компанія та більше тисячі співробітників. Робочий час скоротили приблизно на 14% — до 34 години на тиждень.

Португалія. Фото: Freepik

95% компаній оцінили експеримент позитивно: доходи не знизилися, а ефективність збереглася чи навіть покращилася. водночас самі працівники помітили покращення балансу між роботою та особистим життям та зниження рівня стресу.

Тут же важливо наголосити, що проект був добровільним і найкраще спрацював у сферах консалтингу, технологій та науки — там, де легше оптимізувати процеси.

Швеція: скорочення робочого дня

Швеція пішла іншим шляхом — скорочувала не дні, а робочі години. В одному з експериментів у будинку для літніх людей робочий день скоротили до шести годин при збереженні зарплати.

Швеція (Стокгольм). Фото: Вікіпедія

В результаті співробітники стали менше втомлюватися і рідше брали лікарняні. До того ж і якість догляду покращала.

Але є й проблема — підтримки рівня послуг довелося наймати більше персоналу, що збільшило витрати.

Отже, досвід різних країн показує, що чотириденний робочий тиждень може приносити як соціальні, так і економічні вигоди від зниження вигоряння до підвищення продуктивності та утримання співробітників.

Але водночас є певні обмеження. Наприклад, подібна модель роботи підходить більше для офісної та цифрової роботи. У медицині, освіті, транспорті чи виробництві її використання значно складніше, оскільки необхідно постійне присутність і безперервні процеси.

Крім того, є ризик посилення нерівності між секторами: гнучкіші галузі залучатимуть працівників, а традиційні — відчуватимуть ще більший кадровий дефіцит.

4-денний робочий тиждень. Інфографіка: "Телеграф"

Чи готова Україна?

В умовах війни та сильної нестачі кадрів ідея з переходом на чотириденний робочий тиждень в Україні наразі виглядає малореалістичною. Однак точкові експерименти вже зараз можливі — насамперед у IT, фінансах та креативних індустріях.

Для інших сфер — таких як медицина, освіта чи енергетика — це поки що серйозний виклик, який потребує інвестицій та системних змін.

Але все ж таки сама дискусія важлива, оскільки вона задає напрямок майбутнього ринку праці: від орієнтації на відпрацьований годинник — до моделі, де ключовим ресурсом стає людина, її стійкість і здатність працювати ефективно без вигоряння.

І якщо Україна рухатиметься до тіснішої інтеграції з європейським ринком праці, тоді питання чотириденного робочого тижня однозначно повернеться.

