Не обязательно идти в ТЦК: как встать на учет юношам 2009 года рождения, чтобы не получить штраф

Парни, которым исполняется 17 лет, должны встать на военный учет в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Поэтому в 2026 году молодым людям 2009 года рождения необходимо отметиться в ТЦК до 31 июля.

Несвоевременное взятие на учет влечет административную ответственность до 17 тысяч гривен и больше. Об этом напомнили в Черновицком ТЦК и СП.

Кому необходимо встать на учет

Ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым в год исполняется 17 лет, берутся на военный учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. В 2026 году – это юноши 2009 года рождения.

Как можно встать на учет

Пройти эту функцию можно двумя способами. В частности:

использованием электронной идентификации и уточнения своих персональных данных через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (мобильное приложение "Резерв+");

личного посещения Территориального центра комплектования и социальной поддержки с предоставлением необходимых документов.

Во время личного визита необходимо предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

выписка из реестра территориального общества (информация о задекларированном/зарегистрированном месте жительства/пребывания);

справка о взятии на учет внутриперемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц);

свидетельство о рождении;

документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков;

документ об образовании с приложениями;

справка с места обучения/работы (при наличии);

четыре фотографии размером 35 х 45 миллиметров (снимок без головного убора);

другие документы (при необходимости).

Будет ли ВВК?

Во время постановки на военный учет призывников военно-врачебную комиссию (ВВК) не нужно проходить. Медосмотр станет обязательным непосредственно перед направлением на базовую военную службу и перед началом практических занятий по базовой общевойсковой подготовке.

Кто не подлежит взятию на военный учет

Не подлежат взятию на военный учет призывников юноши, отбывающие наказание в учреждениях исполнения наказаний. Или те, к которым применены меры принуждения медицинского характера.

Что делать если вовремя не встал на военный учет

Юноши, которые в установленные законом сроки должны стать на военный учет, но не смогли сделать этого, обязаны лично посетить ТЦК и СП по месту регистрации или фактического проживания и предоставить необходимые документы. Несвоевременная постановка на учет и нарушение правил военного учета предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 17 до 25,5 тысячи гривен. Повторное нарушение влечет удвоение штрафа до 34 тысяч гривен и больше.

Какие уважительные причины для непрохождения процедуры

Причинами для непрохождения электронной идентификации и/или неприбытия для взятия на учет призывников несколько. В частности, задержка в постановке на учет считается оправданной при документальном подтверждении:

наличия проблем со здоровьем (заболевания);

возникновения обстоятельств стихийного характера;

пребывания или проживания юноши на временно оккупированной территории или в районе ведения боевых действий.

В таких случаях граждане освобождаются от ответственности за несоблюдение сроков постановки на учет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине предлагают сделать мобилизацию более понятной и безопасной. Благодаря новым подходам взаимодействие с гражданами может быть упрощено.