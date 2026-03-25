Не обовʼязково йти у ТЦК: як стати на облік юнакам 2009 року народження, щоб не отримати штраф

Хлопці, яким виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Тож у 2026 році юнакам 2009 року народження необхідно відмітитись в ТЦК до 31 липня.

Несвоєчасне взяття на облік тягне адміністративну відповідальність до 17 тисяч гривень і більше. Про це нагадали у Чернівецькому ТЦК та СП.

Кому необхідно стати на облік

Щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, яким у рік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників з внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У 2026 році – це юнаки 2009 року народження.

Як можна стати на облік

Пройти цю процедуру можна двома шляхами. Зокрема:

використанням електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (мобільний застосунок "Резерв+");

особистого відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів.

Під час особистого візиту потрібно надати наступні документи:

паспорт громадянина України;

витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване / зареєстроване місце проживання / перебування);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

свідоцтво про народження;

документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

документ про освіту з додатками;

довідка з місця навчання/роботи (за наявності);

чотири фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів (знімок без головного убору);

інші документи (за потреби).

Чи буде ВЛК?

Наразі під час постановки на військовий облік призовників військово-лікарську комісію (ВЛК) не потрібно проходити. Натомість медогляд стане обов'язковим безпосередньо перед направленням на базову військову службу та перед початком практичних занять з базової загальновійськової підготовки

Хто не підлягає взяттю на військовий облік

Не підлягають взяттю на військовий облік призовників юнаки, які відбувають покарання в установах виконання покарань. Або ті, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Що робити якщо вчасно не став на військовий облік

Юнаки, які у встановлені законом строки мали стати на військовий облік, але не змогли зробити це, зобов’язані особисто відвідати ТЦК та СП за місцем реєстрації або фактичного проживання та надати необхідні документи. Несвоєчасна постановка на облік та порушення правил військового обліку передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень. Повторне порушення тягне за собою подвоєння штрафу до 34 тисяч гривень і більше.

Які є поважні причини для непроходження процедури

Підстав для непроходження електронної ідентифікації та/або неприбуття для взяття на облік призовників є кілька. Зокрема, затримка у постановці на облік вважається виправданою за умови документального підтвердження:

наявності проблем зі здоров’ям (захворювання);

виникнення обставин стихійного характеру;

перебування або проживання юнака на тимчасово окупованій території чи в районі ведення бойових дій.

В таких випадках громадяни звільняються від відповідальності за недотримання строків постановки на облік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні пропонують зробити мобілізацію зрозумілішою та безпечнішою. Завдяки новим підходам взаємодія з громадянами може бути спрощена.