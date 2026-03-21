До сих пор остается офицером запаса: что известно о новом патриархе УПЦ КП Никодиме

Двое из делегатов присоединились к избранию онлайн

На следующий день после смерти патриарха Филарета в Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) объявили об избрании нового патриарха. Им стал архиепископ Сумской и Ахтырский Никодим (светское имя Владимир Кобзарь).

Нового патриарха избрали тайным голосованием на внеочередном заседании Архиерейского собора. Об этом стало известно из видео и заявления, обнародованных новоизбранным патриархом в субботу, 21 марта.

Как проходило избрание

Архиепископ Никодим сообщил, что в голосовании принимали участие иерархи как в Украине, так и за рубежом, причем двое из них присоединились к заседанию онлайн. Акт об избрании зачитал архиепископ Днепровский и Криворожский Даниил. Он отметил, что в процедуре принимали участие восемь архиереев, среди которых митрополиты Иоасаф и Филарет, архиепископы Андрей, Никодим и Даниил, а также епископы Никон, Михаил и Петр.

Отмечается, что тайным голосованием архиепископа Сумского и Ахтырского Никодима (Кобзаря) избрали единогласно. В то же время архиепископ Белоцерковский Андрей отказался участвовать в процессе, заявив о нарушении регламента и устава церкви.

Скандальное заявление

Вместе с сообщением об избрании нового главы было обнародовано совместное заявление архиереев УПЦ КП. В нем утверждается, что руководство ПЦУ якобы "силовым методом" забрало тело патриарха Филарета из больницы и перевезло в Михайловский собор.

Также в заявлении говорится, что архиереев УПЦ КП заставили оставить Владимирский собор угрожая вызовом полиции, когда те пытались провести там заседание собора и заочное отпевание Филарета. Также они подчеркнули, что намерены сохранять УПЦ КП как независимый институт без вхождения в какие-либо другие церковные структуры.

Совместное заявление Архиереев УПЦ КП

Что известно о новоизбранном патриархе

Епископ Сумской и Ахтырский Никодим (Кобзарь Владимир Степанович) родился 15 марта 1971 года в городе Сумы.

С 1988 по 1991 год обучался в авиационном военном училище в Сумах. Офицер запаса.

С 1993 года – клирик Сумской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

В 1998 году принял монашеский постриг с именем Никодим (в честь святого праведного Никодима, тайного ученика Иисуса Христа).

В 2000-2004 годах являлся секретарем Сумского епархиального управления Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и настоятель Свято-Воскресенского кафедрального собора города Сумы.

С 2004 года настоятель храма в честь святого архистратига Божьего Михаила в селе Грунивка Краснопольского района Сумской области.

14 декабря 2019 года решением Архиерейского Собора Украинской Православной Церкви Киевский Патриархат архимандрит Никодим был избран епископом Сумским и Ахтырским, с поручением временного управления Полтавской епархией.

Архимандрит Никодим

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был Филарет в молодости. Он учился в московской семинарии и имеет звание Героя Украины.