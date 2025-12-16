Будет ли в Харькове снег на Новый год? Метеорологи порадовали прогнозом

В январе температура может резко измениться

До Нового года осталось около двух недель, и за это время погода в Харькове существенно изменится. Согласно прогнозам — в Харькове ожидается настоящая зимняя сказка — будет сыпать сильный снег.

При этом метеорологические сайты не обещают морозы. За несколько дней до Нового года в Харькове температура с четко отрицательной изменится на приближенную к нулю. Минус ожидается ночью, а днем около +1. Продержится такая погода недолго — уже с 4 января ожидаются сильные морозы.

Прогноз погоды в Харькове

Другие данные свидетельствуют — похолодание в Харькове начнется еще до Нового года, так что будет снижаться во время мороза.

Прогноз погоды в Харькове

Данные портала Ventusky свидетельствуют — снежный покров в Харькове будет достигать более 10 сантиметров в канун Нового года. Эта полоса снегопадов отмечена на карте прогноза на 30 декабря фиолетовым цветом. Чем интенсивнее — тем снега больше.

Прогноз снежного покрова в Харькове

Отметим, что точность прогнозов на таком расстоянии от даты может быть ниже обычного. Более того, часть синоптиков отмечала, что текущая зима также ожидается теплой, теплее климатической нормы. Климатическая норма Харькова -5 — -6 градусов в декабре/январе.

Ранее Телеграф рассказывал, какой будет погода на Рождество в Украине. Также, по прогнозам некоторых сайтов в Харькове ожидаются сильные морозы уже совсем скоро.