Дешевле в разы. В каком супермаркете лучше купить паски: ТОП выгодных предложений

Два магазина оказались лидерами по выгоде

До православной Пасхи остается всего несколько недель, и в украинских супермаркетах уже начали продавать паски. Однако их стоимость значительно различается.

"Телеграф" рассказывает о ценах на пасхальную выпечку и том, где сейчас выгоднее всего её приобрести. Для этого мы проанализировали предложения более, чем 5 торговых сетей.

Цены на паски 2026

"Сильпо" — паска (100 г) 39.99 грн;

Цены на паски в Сильпо

"Novus" — паска (100 г) 36.99 грн;

Цены на паски в Новус

"Эпицентр" — паска (120 г) 45 грн (100г продукта ~37 грн);

Цены на паски в Эпицентре

"Рошен" — кекс пасхальній (520 г) 298 грн (100 г продукта ~57 грн);

Цены на паски в Рошен

"Metro" — паска "Biscotti" (150 г) 79 грн (100 г продукта ~52 грн);

Цены на паски в Метро

"Varus" — паска "Battistero" (750 г) 575 грн (100 г продукта ~130 грн).

Цены на паски в Варусе

Итог

Дешевле всего на данный момент 100 г паски обойдется в супермаркетах "Novus" и "Эпицентр" — 37 гривен.

Когда празднуют Пасху в Украине

В Украине подавляющее большинство верующих — православные и греко-католики — будут праздновать Пасху 12 апреля 2026 года. Именно в это воскресенье Пасху будут отмечать Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), которые следуют юлианскому пасхальному календарю.

Римско-католические приходы, которых в Украине значительно меньше, будут праздновать на неделю раньше — 5 апреля.

