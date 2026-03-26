Не идите в эти магазины за яйцами – там дороже: где купить дешевле перед Пасхой
Цены могут шокировать
Пасху в Украине большинство людей отмечает 12 апреля, поэтому украинцам стоит начать готовиться уже. Не исключением есть и такой нужный товар, как яйца.
"Телеграф" исследовал, где выгоднее всего купить этот товар. К примеру, мы использовали данные популярных магазинов: "АТБ", "Сильпо", "Фора", "Ашан" и "Варус".
Сколько стоят яйца в "АТБ"
- "Своя линия" (1 категория) — 80,60 грн
- "Полтавское" (1 категория) — 82,30 грн
- "Своя линия" (высшая категория) — 83,70 грн
- "Ясенсвит" (1 категория) — 83,90 грн
- "Квочка" (1 категория) — 85,90 грн
- "Полтавское" (высшая категория) — 86,80 грн
- "Ясенсвит Настоящие великаны" (высшая категория) — 89,60 грн
- "Наседка Домашние" (высшая категория) — 90,70 грн
Цена яиц в "Сильпо"
- "Премия" Почтенный размер (высшая категория) — 92,91 грн
- Яйцо молодильное отборное — 93,44 грн
- "Премия" Почтенный размер С0 — 95,54 грн
- "Это — яйцо!" От молодых курочек С0 — 100,79 грн
- Яйца Шаничи М С1 — 100,79 грн
- "Ясенсвит" Original (высшая категория) — 103,41 грн
- "Ясенсвит" Супер Мах СВ — 103,95 грн
- "Ясенсвит" Свободный выгул С1 — 114,45 грн
- Organick Chicken органические С1 — 116,55 грн
- Яйца Шаничи С0 — 135,45 грн
Сколько нужно заплатить за яйца в "Форе"
- Яйцо С1/С0 (поштучно) — 6,89 грн за шт ( 68,90 грн за десяток)
- "Звездный выбор" С1 — 80,60 грн
- "Наседка" С1 — 85,90 грн
- "Звездный выбор" С0 — 86,30 грн
- "Квочка" Premium С0 — 87,90 грн
- "Ясенсвет Настоящие великаны" С0 — 89,60 грн
Во сколько обойдутся яйца в "Ашане"
- "Auchan" столовые С1 — 79,50 грн
- "Auchan" С1 — 81,80 грн
- "Auchan" С0 — 83,70 грн
- "Ясенсвит" С1 — 84,70 грн
- "Квочка" С1 — 88,00 грн
- "Наседка Домашние" С0 — 90,90 грн
Какая цена на яйца в "Варусе"
- Яйцо столовое С2 (поштучно) — 5,69 грн (акционная цена)
- Яйцо С0 (поштучно) — 7,59 грн
- Яйца С2 "От Доброй курицы" — 67,90 грн
- Яйца С1 "От Доброй курицы" — 73,80 грн
- "Ясенсвит" С1 — 79,80 грн
- "Ясенсвит" Молодильные С0 — 79,90 грн (акционная цена)
- "Ясенсвит" Фермерские С1 — 79,90 грн
- "От Доброй курицы" С0 — 83,70 грн
- Zlata Kladka С0 — 86,80 грн
- "Ясенсвит" Настоящие великаны С0 — 89,60 грн
- "Квочка Файная курица" С1 — 89,40 грн
- "Квочка Файная курица" С0 — 97,90 грн
- "Квочка" Premium С0 — 99,90 грн
- "Квочка" XL — 110,90 грн
Где выгоднее всего купить яйца
Проанализировав цены в пяти сетях, можно сделать следующие выводы:
- Самая низкая цена на фасованные яйца предлагает "Варус" — категория С2 от марки "От Доброй курицы" стоит 67,90 грн. Также в этой сети действуют временные акционные предложения на поштучные яйца С2 (5,69 грн) и "Ясенсвит" Молодильные (79,90 грн).
- Если покупать не в упаковках, а по искусственно, то выгодно зайти в "Фор" (6,89 грн за шт) или " Варус" (7,59 грн за С0).
- Сети "АТБ" и "Ашан" держат стабильно конкурентные цены на собственные марки и популярные бренды в пределах 79-84 грн.
- Самые высокие цены зафиксированы в сети " Сильпо", где стоимость премиальных позиций и яиц свободного выгула составляет 114-135 грн за десяток.
- Для тех, кто хочет сэкономить, лучшим выбором является "Варус" (при условии действия акций) или собственные марки сетей " АТБ" и "Ашан".
Ранее "Телеграф" писал, во сколько обойдется пасхальная корзина в "АТБ".