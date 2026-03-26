Не идите в эти магазины за яйцами – там дороже: где купить дешевле перед Пасхой

Цены могут шокировать

Пасху в Украине большинство людей отмечает 12 апреля, поэтому украинцам стоит начать готовиться уже. Не исключением есть и такой нужный товар, как яйца.

"Телеграф" исследовал, где выгоднее всего купить этот товар. К примеру, мы использовали данные популярных магазинов: "АТБ", "Сильпо", "Фора", "Ашан" и "Варус".

Сколько стоят яйца в "АТБ"

"Своя линия" (1 категория) — 80,60 грн

"Полтавское" (1 категория) — 82,30 грн

"Своя линия" (высшая категория) — 83,70 грн

"Ясенсвит" (1 категория) — 83,90 грн

"Квочка" (1 категория) — 85,90 грн

"Полтавское" (высшая категория) — 86,80 грн

"Ясенсвит Настоящие великаны" (высшая категория) — 89,60 грн

"Наседка Домашние" (высшая категория) — 90,70 грн

Цена яиц в "Сильпо"

"Премия" Почтенный размер (высшая категория) — 92,91 грн

Яйцо молодильное отборное — 93,44 грн

"Премия" Почтенный размер С0 — 95,54 грн

"Это — яйцо!" От молодых курочек С0 — 100,79 грн

Яйца Шаничи М С1 — 100,79 грн

"Ясенсвит" Original (высшая категория) — 103,41 грн

"Ясенсвит" Супер Мах СВ — 103,95 грн

"Ясенсвит" Свободный выгул С1 — 114,45 грн

Organick Chicken органические С1 — 116,55 грн

Яйца Шаничи С0 — 135,45 грн

Сколько нужно заплатить за яйца в "Форе"

Яйцо С1/С0 (поштучно) — 6,89 грн за шт ( 68,90 грн за десяток)

за шт ( за десяток) "Звездный выбор" С1 — 80,60 грн

"Наседка" С1 — 85,90 грн

"Звездный выбор" С0 — 86,30 грн

"Квочка" Premium С0 — 87,90 грн

"Ясенсвет Настоящие великаны" С0 — 89,60 грн

Во сколько обойдутся яйца в "Ашане"

"Auchan" столовые С1 — 79,50 грн

"Auchan" С1 — 81,80 грн

"Auchan" С0 — 83,70 грн

"Ясенсвит" С1 — 84,70 грн

"Квочка" С1 — 88,00 грн

"Наседка Домашние" С0 — 90,90 грн

Какая цена на яйца в "Варусе"

Яйцо столовое С2 (поштучно) — 5,69 грн (акционная цена)

(акционная цена) Яйцо С0 (поштучно) — 7,59 грн

Яйца С2 "От Доброй курицы" — 67,90 грн

Яйца С1 "От Доброй курицы" — 73,80 грн

"Ясенсвит" С1 — 79,80 грн

"Ясенсвит" Молодильные С0 — 79,90 грн (акционная цена)

(акционная цена) "Ясенсвит" Фермерские С1 — 79,90 грн

"От Доброй курицы" С0 — 83,70 грн

Zlata Kladka С0 — 86,80 грн

"Ясенсвит" Настоящие великаны С0 — 89,60 грн

"Квочка Файная курица" С1 — 89,40 грн

"Квочка Файная курица" С0 — 97,90 грн

"Квочка" Premium С0 — 99,90 грн

"Квочка" XL — 110,90 грн

Где выгоднее всего купить яйца

Проанализировав цены в пяти сетях, можно сделать следующие выводы:

Самая низкая цена на фасованные яйца предлагает " Варус" — категория С2 от марки "От Доброй курицы" стоит 67,90 грн . Также в этой сети действуют временные акционные предложения на поштучные яйца С2 (5,69 грн) и "Ясенсвит" Молодильные (79,90 грн).

— категория С2 от марки "От Доброй курицы" стоит . Также в этой сети действуют на поштучные яйца С2 (5,69 грн) и "Ясенсвит" Молодильные (79,90 грн). Если покупать не в упаковках, а по искусственно, то выгодно зайти в " Фор" (6,89 грн за шт) или " Варус" (7,59 грн за С0).

(6,89 грн за шт) или " (7,59 грн за С0). Сети " АТБ" и " Ашан" держат стабильно конкурентные цены на собственные марки и популярные бренды в пределах 79-84 грн .

и " держат стабильно конкурентные цены на собственные марки и популярные бренды в пределах . Самые высокие цены зафиксированы в сети " Сильпо" , где стоимость премиальных позиций и яиц свободного выгула составляет 114-135 грн за десяток.

, где стоимость премиальных позиций и яиц свободного выгула составляет за десяток. Для тех, кто хочет сэкономить, лучшим выбором является "Варус" (при условии действия акций) или собственные марки сетей " АТБ" и "Ашан".

Яйца в Украине.

