Дешевше в рази. У якому супермаркеті краще купити паски: ТОП вигідних пропозицій
Два магазини виявилися лідерами з вигоди
До православного Великодня залишається всього кілька тижнів, і в українських супермаркетах уже почали продавати паски. Однак їхня вартість значно різниться.
"Телеграф" розповідає про ціни на великодню випічку і те, де зараз найвигідніше її придбати. Для цього ми проаналізували пропозиції більш ніж 5 торгових мереж.
Ціни на паски 2026
- "Сільпо" — паска (100 г) 39.99 грн;
- "Novus" — паска (100 г) 36.99 грн;
- "Епіцентр" — паска (120 г) 45 грн (100г продукту ~37 грн);
- "Рошен" — кекс пасхальний (520 г) 298 грн (100 г продукту ~57 грн);
- "Metro" — паска "Biscotti" (150 г) 79 грн (100 г продукту ~ 52 грн);
- "Varus" — паска "Battistero" (750 г) 575 грн (100 г продукту ~130 грн).
Підсумок
Найдешевше на даний момент 100 г паски обійдеться в супермаркетах "Novus" та "Епіцентр" — 37 гривень.
Коли святкують Великдень в Україні
В Україні переважна більшість віруючих — православні та греко-католики святкуватимуть Великдень 12 квітня 2026 року. Саме цієї неділі Великдень відзначатимуть Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ), які слідують юліанському великодньому календарю.
Римо-католицькі парафії, яких в Україні значно менше, святкуватимуть на тиждень раніше — 5 квітня.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, де найвигідніше купити яйця до Великодня.