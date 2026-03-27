Дешевше в рази. У якому супермаркеті краще купити паски: ТОП вигідних пропозицій

Два магазини виявилися лідерами з вигоди

До православного Великодня залишається всього кілька тижнів, і в українських супермаркетах уже почали продавати паски. Однак їхня вартість значно різниться.

"Телеграф" розповідає про ціни на великодню випічку і те, де зараз найвигідніше її придбати. Для цього ми проаналізували пропозиції більш ніж 5 торгових мереж.

Ціни на паски 2026

"Сільпо" — паска (100 г) 39.99 грн;

"Novus" — паска (100 г) 36.99 грн;

"Епіцентр" — паска (120 г) 45 грн (100г продукту ~37 грн);

"Рошен" — кекс пасхальний (520 г) 298 грн (100 г продукту ~57 грн);

"Metro" — паска "Biscotti" (150 г) 79 грн (100 г продукту ~ 52 грн);

"Varus" — паска "Battistero" (750 г) 575 грн (100 г продукту ~130 грн).

Підсумок

Найдешевше на даний момент 100 г паски обійдеться в супермаркетах "Novus" та "Епіцентр" — 37 гривень.

Коли святкують Великдень в Україні

В Україні переважна більшість віруючих — православні та греко-католики святкуватимуть Великдень 12 квітня 2026 року. Саме цієї неділі Великдень відзначатимуть Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ), які слідують юліанському великодньому календарю.

Римо-католицькі парафії, яких в Україні значно менше, святкуватимуть на тиждень раніше — 5 квітня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де найвигідніше купити яйця до Великодня.