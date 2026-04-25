Сонний тепер "Донні", а не "Джо": карма зіграла злий жарт із Трампом (відео та меми)

Американський лідер зганьбився перед камерами

Президент США Дональд Трамп, здається, знову заснув під час публічного заходу. Відео з главою АМерики, що виглядає сплячим під час пресконференції, стало вірусним, а момент вже породив меми.

Кадри з Трампом, що ймовірно, задрімав, поширилися у мережі. На них президент США сидить за столом, позаду нього представники охорони здоров'я та фармацевтичні гіганти розповідають про зниження цін на ліки та заходи, вжиті для покращення медичних послуг. Все це знімають на камеру.

Глава Білого дому сидить з опущеними повіками та виглядає сплячим. Час від часу він ніби прокидається, відкриває очі та намагається не заснути знов. Однак голова президента знову починає опускатися, а очі закриваються.

В мережі з'явилися меми про черговий епізод з Трампом, що задрімав. Пригадують, що раніше через подібні випадки чинний глава США сміявся зі свого попередника на посаді президента, Джо Байдена. Однак "доля зіграла злий жарт" з самим Трампом і тепер він "сонний Донні".

Трамп не вперше задрімав на публіці

Трамп є найстаршим президентом США і стан його здоров'я, — як фізичного, так і ментального, перебуває під особливою увагою. Кілька разів він вже дрімав під час зустрічей та брифінгів.

Так, 19 лютого, Трамп заснув на першому засіданні очолюваної ним Ради миру, яке відбулося в Інституті миру США у Вашингтоні. Його повіки постійно закривалися під час виступу генерал-майора Джаспера Джефферса III.

Крім того, як розповідав "Телеграф", Трамп задрімав під час офіційного заходу перед камерами у грудні минулого року. Конфуз стався, коли засідав кабінет міністрів, президента "приспав" держсекретар Марко Рубіо.