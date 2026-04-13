Трамп дивно виправдався за зображення в образі Ісуса Христа (відео)

Американський лідер про нову скандальну витівку з нейромережами

У понеділок, 13 квітня, президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що зображення, створене штучним інтелектом, де він постав у вигляді Ісуса Христа, насправді представляло його в образі лікаря, який зцілює людей.

Про це пише видання The Hill. Скандальне зображення видалено після хвилі критики.

"Я справді опублікував це, і я думав, що я як лікар і що це якось пов’язано з Червоним Хрестом, як співробітник Червоного Хреста, який ми підтримуємо", — сказав Трамп.

Він заявив, що тільки фейкові новини могли таке вигадати.

"Я тільки почув про це і подумав: як вони могли таке вигадати? Адже я, лікар, повинен допомагати людям одужувати, і я справді допомагаю людям одужувати", — додав глава Білого дому.

Через що виник скандал?

Нагадаємо, у неділю, 12 квітня, президент США опублікував згенероване ШІ зображення після своєї словесної суперечки з Папою Левом XIV.

На знімку Трампа зображено з рукою на голові хворої людини. На фотографії його оточують послідовники, американський прапор, орли та Статуя Свободи.

Від рук американського лідера походить світло, а жінка за хворим, якого він зцілює, склала руки в молитовному жесті. Варто зазначити, що в правому нижньому кутку картинки все-таки присутня лікарка у відповідному одязі та зі стетоскопом на шиї. Проте Трамп на картинці був у одязі, що більше нагадував хітон Ісуса Христа з накидкою.

Зображення Трампа у вигляді Ісуса Христа. Джерело: RealDonaldTrump/Truth Social

Варто зазначити, що допис містив не лише зображення, а й різку критику Папи Римського Лева XIV:

"Папа Лев слабкий у питаннях злочинності й жахливий у зовнішній політиці. Мені його брат Луї подобається значно більше, ніж він сам, тому що Луї — повністю за MAGA. Він усе розуміє, а Лев — ні!

Я не хочу Папу, який вважає нормальним, щоб Іран мав ядерну зброю. Я не хочу Папу, який вважає жахливим те, що Америка атакувала Венесуелу.

І я не хочу Папу, який критикує президента США за те, що я роблю саме те, заради чого мене обрали!

Лев має бути вдячним, бо, як усі знають, його обрання стало несподіванкою. Його поставили лише тому, що він американець і в церкві вважали, що це найкращий спосіб взаємодіяти з президентом Трампом. Якби я не був у Білому домі, Лев не був би у Ватикані".

Пост Дональда Трампа з критикою Папи Римського Лева XIV

Трамп видалив зображення після хвилі критики

Зображення було видалено з облікового запису Трампа в Truth Social у понеділок після різкої критики з боку низки прихильників президента в інтернеті.

Підписники під цією публікацією назвали його хворим, антихристом, "фальшивим богом, який вбиває людей" і огидним.

Колишня членкиня палати представників Марджорі Тейлор Грін, яка пішла у відставку через незгоду із зовнішньою політикою Трампа написала на X, що вона "молиться проти" цієї публікації.

"У православний Великдень президент Трамп напав на Папу Римського, тому що той справедливо виступає проти війни Трампа в Ірані, а потім опублікував свою фотографію, ніби він замінює Ісуса.

Це сталося після його злісної тиради на Великдень минулого тижня, а потім і погроз знищити цілу цивілізацію. Я категорично засуджую це і молюся проти цього!" — написала вона.

Колишні витівки Трампа

Американський президент відомий своєю любов’ю до нейромереж та нестандартним почуттям гумору. The Washington Post нагадує, що минулого року президент США опублікував зображення себе у вигляді Папи Римського, яке теж, імовірно, було створено ШІ.

У 2025 році Трамп опублікував у Truth Social допис зі скандальним відео, наприкінці якого його попередник на посаді президента США Барак Обама та колишня перша леді Мішель Обама зображені у вигляді мавп. Цю публікацію видалили приблизно через 12 годин, але до того прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт відкидала критику та закликала ЗМІ "зупинити фальшиве обурення".

Нагадаємо, Трамп заснув на першому засіданні очолюваної ним Ради миру, яке відбулося в Інституті миру США у Вашингтоні. Це вже не перший випадок, коли голова Білого дому задрімав перед камерою.