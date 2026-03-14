Тіна Кароль неочікувано переспівала свій 15-річний хіт українською (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Тіна Кароль стала секретним гостем на церемонії MUZVAR AWARDS
Популярна співачка Тіна Кароль, яка нарвалася на хейт у мережі, переклала українською мовою свій 15-річний хіт "Зачем я знаю". Це не перша композиція, яку артистка представила у новій версії.
Telegram-канал "Що ти знаєш про Бобула?" поділився фрагментами виступів Тіни Кароль на церемонії MUZVAR AWARDS. Артистка стала "секретним" гостем на заході.
Відома співачка Тіна Кароль з’явилася на церемонії MUZVAR AWARDS та представила глядачам українську версію свого 15-річного хіта "Зачем я знаю". Ця пісня була випущена в листопаді 2011 року і увійшла до четвертого студійного альбому співачки під назвою "9 життів".
Це не перша композиція, яку Тіна Кароль переклала з російської мови. Раніше у новому звучанні вона представила пісні "Скандал", "Више облаков", "Шиншила" і незабаром презентує збірку з 33 піснями, куди увійдуть й інші її старі хіти, перекладені українською мовою.
На церемонії Кароль також заспівала ліричну композицію "Троянди", випущену 2024 року.
