Тіна Кароль неочікувано переспівала свій 15-річний хіт українською (відео)

Тіна Кароль стала секретним гостем на церемонії MUZVAR AWARDS

Популярна співачка Тіна Кароль, яка нарвалася на хейт у мережі, переклала українською мовою свій 15-річний хіт "Зачем я знаю". Це не перша композиція, яку артистка представила у новій версії.

Telegram-канал "Що ти знаєш про Бобула?" поділився фрагментами виступів Тіни Кароль на церемонії MUZVAR AWARDS. Артистка стала "секретним" гостем на заході.

Тіна Кароль переспіла пісню "Зачем я знаю" українською

Відома співачка Тіна Кароль з’явилася на церемонії MUZVAR AWARDS та представила глядачам українську версію свого 15-річного хіта "Зачем я знаю". Ця пісня була випущена в листопаді 2011 року і увійшла до четвертого студійного альбому співачки під назвою "9 життів".

Це не перша композиція, яку Тіна Кароль переклала з російської мови. Раніше у новому звучанні вона представила пісні "Скандал", "Више облаков", "Шиншила" і незабаром презентує збірку з 33 піснями, куди увійдуть й інші її старі хіти, перекладені українською мовою.

На церемонії Кароль також заспівала ліричну композицію "Троянди", випущену 2024 року.

