Як кістка в горлі Трампу? Чому президент США зрадів смерті спецпрокурора Мюллера

Мюллер був повною протилежністю Дональду Трампу

Колишній керівник ФБР і спеціальний прокурор, який розслідував втручання Росії у вибори в США, Роберт Мюллер, помер у віці 81 року. Президент США Дональд Трамп вже встиг висловити свою радість з цього приводу.

За його словами, тепер Мюллер не буде переслідувати "невинних" людей. Про це глава Білого дому написав в соціальній мережі Truth Social.

"Роберт Мюллер щойно помер. Добре, я радий, що він помер. Він більше не зможе завдавати шкоди невинним людям!", — написав Трамп.

Допис Дональда Трампа в соцмережі

Ким був Роберт Мюллер

Роберт Мюллер народився в заможній нью-йоркській родині, закінчив Принстонський університет, здобув ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті та вступив до лав Корпусу морської піхоти США. Там він, прослуживши три роки офіцером, очолив стрілецький взвод й відправився у В'єтнам. Де зміг заслужити низку нагород, зокрема Бронзову Зірку та найпрестижнішу нагороду Конгресу — Пурпурове Серце.

Після цього Мюллер здобув юридичний ступінь в Університеті Вірджинії. Згодом він став федеральним прокурором і очолив кримінальний відділ Міністерства юстиції. Де він і працював до моменту, коли Буш-молодший призначив його керівником ФБР. Мюллер пішов у відставку після 12 років роботи на посаді директора Федерального бюро розслідувань у 2013 році. На момент звільнення, термін його термін перебування на посаді поступався за тривалістю лише терміну головування "батька" відомства — Дж. Едгара Гувера. Проте через чотири роки його запросили назад на державну службу як спеціального радника Міністерства юстиції, щоб розслідувати втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Резонансне розслідування

В результаті 22-місячного розслідування було висунуто обвинувальні акти проти 34 осіб, включаючи кількох соратників Трампа та офіцерів російської розвідки. Зрештою, Мюллер не висунув кримінального звинувачення самому Дональду Трампу, що розчарувало багатьох в США. Протягом своєї кар'єри прокурора та керівника ФБР Мюллер демонстрував витончені манери, та аскетичну особистість, чим був – повною протилежністю пихатому Трампу.

Його розслідування щодо Росії, детально описане у 448-сторінковому звіті за 2019 рік, викрило те, що Мюллер та американські розвідувальні служби назвали російською кампанією хакерських атак та пропаганди, спрямованою на сіяння розбрату в США, очорнення кандидатки в президенти від Демократичної партії на виборах 2016 року Гілларі Клінтон та підтримку Трампа. Розслідування виявило, що російський уряд втручався у вибори масштабним та систематичним чином.

Нападки Трампа

Як представник Республіканської партії Мюллер стикався з постійними нападками Трампа та його союзників, які намагались дискредитувати розслідування та самого спеціального прокурора. Всупереч цьому, колишнього керівника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта було засуджено у 2018 році за вісьмома пунктами звинувачення у фінансових зловживаннях. Давнього радника Трампа Роджера Стоуна було засуджено у 2019 році до понад трьох років позбавлення волі. Пізніше Трамп скористався своїми повноваженнями, щоб помилувати їх.

Палата представників, яку тоді очолювали демократи, двічі оголосила Трампу імпічмент після завершення розслідування Мюллером. Проте підставами для цих дій не були результати розслідування спеціального прокурора.

