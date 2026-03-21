Как кость в горле Трампа? Почему президент США обрадовался смерти спецпрокурора Мюллера

Мюллер был полной противоположностью Дональду Трампу

Бывший руководитель ФБР и специальный прокурор, расследовавший вмешательство России в выборы в США, Роберт Мюллер умер в возрасте 81 года. Президент Дональд Трамп уже успел выразить свою радость по этому поводу.

По его словам, теперь Мюллер не будет преследовать "невинных" людей. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

"Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он умер. Он больше не сможет наносить вред невинным людям!", — написал Трамп.

Сообщение Дональда Трампа в соцсети

Кем был Роберт Мюллер

Роберт Мюллер родился в богатой нью-йоркской семье, окончил Принстонский университет, получил степень магистра в Нью-Йоркском университете и поступил в ряды Корпуса морской пехоты США. Там он, прослужив три года офицером, возглавил стрелковый взвод и отправился во Вьетнам. Где смог заслужить ряд наград, в частности, Бронзовую Звезду и самую престижную награду Конгресса — Пурпурное Сердце.

После этого Мюллер получил юридическую степень в Университете Виргинии. Впоследствии он стал федеральным прокурором и возглавил уголовный отдел Министерства юстиции. Где он и работал до того момента, когда Буш-младший назначил его руководителем ФБР. Мюллер ушел в отставку после 12 лет работы на должности директора Федерального бюро расследований в 2013 году. На момент увольнения срок его пребывания в должности уступал по продолжительности только сроку "отца" ведомства — Дж. Эдгара Гувера. Однако четыре года спустя его пригласили обратно на государственную службу как специального советника Министерства юстиции, чтобы расследовать вмешательство России в американские выборы 2016 года.

Роберт Мюллер

Резонансное расследование

В результате 22-месячного расследования были выдвинуты обвинительные акты против 34 человек, включая нескольких соратников Трампа и офицеров российской разведки. В конце концов, Мюллер не предъявил уголовное обвинение самому Дональду Трампу, что разочаровало многих в США. На протяжении своей карьеры прокурора и руководителя ФБР Мюллер демонстрировал изящные манеры и аскетическую личность, чем был – полной противоположностью напыщенному Трампу.

Его расследование по России, подробно описанное в 448-страничном отчете за 2019 год, разоблачило то, что Мюллер и американские разведывательные службы назвали российской кампанией хакерских атак и пропаганды, направленной на сеяние раздора в США, очернение кандидатки в президенты от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон и поддержку Трампа. Расследование выявило, что российское правительство вмешивалось в выборы масштабным и систематическим образом.

Нападки Трампа

Как представитель Республиканской партии, Мюллер сталкивался с постоянными нападками Трампа и его союзников, пытавшихся дискредитировать расследование и самого специального прокурора. Вопреки этому, бывший руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт был осужден в 2018 году по восьми пунктам обвинения в финансовых злоупотреблениях. Старый советник Трампа Роджер Стоун был приговорен в 2019 году к более чем трем годам лишения свободы. Позже Трамп воспользовался своими полномочиями, чтобы помиловать их.

Палата представителей, которую тогда возглавляли демократы, дважды объявила Трампу импичмент после завершения расследования Мюллером. Однако основаниями для этих действий не являлись результаты расследования специального прокурора.

Дональд Трамп

