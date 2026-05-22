Порошок за 150 грн і прокладки за півціни: в "АТБ" обвалились ціни на хімію

Можна закупитись пастою, порошком та шампунем

В "АТБ" з’явилися значні знижки на побутову хімію та засоби гігієни — деякі товари подешевшали майже вдвічі.

Покупцям пропонують як засоби для прибирання, так і базові товари для щоденного догляду. "Телеграф" проаналізував акційні пропозиції.

Серед акційних пропозицій — пральний порошок Gala Aqua Puder Color 1,5 кг, який подешевшав на 47% і коштує 143 грн замість 270 грн. Також рідкий засіб для прання ONIKS 4 кг продають за 148 грн (знижка 41%), а засіб для миття скла NEO PURE 0,5 л — за 29,90 грн зі знижкою 40%. У категорії прибирання також подешевшали Mr. Proper для підлоги та стін і засоби Cif для кухні та ванної (-33%) — по 77,90 гривень.

Знижки на побутову хімію в "АТБ"

У розділі гігієни та догляду теж діють помітні знижки. Зокрема, прокладки Always Platinum можна придбати за 125,91 грн (-50%), туалетний папір Zewa Deluxe — за 87,90 грн (-42%), а дезодорант Arko Men — за 66,90 грн. Зубна паста Elmex подешевшала на 38% і коштує 103,90 грн, а Sensodyne — 111 грн. Також акційні ціни діють на шампунь Gliss Kur (-35%), який можна купити за 124,0 грн, та на підгузники Tena Slip Plus (-30%) — 755,0 грн.

Акційні ціни на товари для гігієни в "АТБ"

Знижки в "АТБ". Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

