Стрілянини стає менше: кількість збройних інцидентів в Україні знижується кожен рік (інфографіка)

Судячи зі статистики, пік подібних інцидентів минув

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість кримінальних правопорушень з використанням вогнепальної зброї та вибухівки зросла. Найбільше зростання було зафіксовано у перший рік війни.

Про це на запит "Телеграфа" повідомили у МВС. На основі даних обліку Національної поліції України, можна прослідкувати, що суттєве збільшення подібних інцидентів зафіксовано у перший рік повномасштабного вторгнення. У наступні роки кількість випадків правопорушень зі зброєю поступово, але стабільно знижується.

2021 рік – 288;

2022 рік – 829;

2023 рік – 663;

2024 рік – 608;

2025 рік – 583.

Кількість правопорушень з використанням вогнепальної зброї та вибухівки, статистика з 2021 по 2025 рік. Інфографіку створено ШІ

Цю статистику в цілому підтверджують та деталізують і дані про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування на сайті Офісу Генерального прокурора. У 2025 році було зафіксовано 821 правопорушення з використанням вогнепальної зброї та 153 з використанням травматичної зброї. Тоді як у передвоєнний 2021 рік їх було 300 та 99 відповідно. Проте найбільше інцидентів із "вогнепалом" сталося у 2022 році.

Скільки правопорушень за останні роки було вчинено з використанням зброї (перша цифра — вогнепальна зброя, друга — травматична зброя)

2021 рік — 300/99

2022 рік — 1929/117

2023 рік — 1867/165

2024 рік — 832/148

2025 рік — 821/153

Скільки правопорушень за останні роки було вчинене з використанням зброї. Інфографіку створено ШІ

Варто зазначити, що дискусії про необхідність надання дозволів на володіння короткоствольною вогнепальною зброєю спалахнули з новою силою після теракту у Києві. 18 квітня чоловік почав стріляти з травматичної зброї, поранивши кількох людей. Далі він продовжив розстріл з вогнепальної зброї. Всього внаслідок теракту загинули семеро осіб.

Нагадаємо, голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін в коментарі "Телеграфу" розповів, як зараз видають дозволи на зброю в Україні та що може змінитися. В Україні досі немає ухваленого закону про цивільну зброю.