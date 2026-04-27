Стрілянини стає менше: кількість збройних інцидентів в Україні знижується кожен рік (інфографіка)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Судячи зі статистики, пік подібних інцидентів минув
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість кримінальних правопорушень з використанням вогнепальної зброї та вибухівки зросла. Найбільше зростання було зафіксовано у перший рік війни.
Про це на запит "Телеграфа" повідомили у МВС. На основі даних обліку Національної поліції України, можна прослідкувати, що суттєве збільшення подібних інцидентів зафіксовано у перший рік повномасштабного вторгнення. У наступні роки кількість випадків правопорушень зі зброєю поступово, але стабільно знижується.
- 2021 рік – 288;
- 2022 рік – 829;
- 2023 рік – 663;
- 2024 рік – 608;
- 2025 рік – 583.
Цю статистику в цілому підтверджують та деталізують і дані про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування на сайті Офісу Генерального прокурора. У 2025 році було зафіксовано 821 правопорушення з використанням вогнепальної зброї та 153 з використанням травматичної зброї. Тоді як у передвоєнний 2021 рік їх було 300 та 99 відповідно. Проте найбільше інцидентів із "вогнепалом" сталося у 2022 році.
Скільки правопорушень за останні роки було вчинено з використанням зброї (перша цифра — вогнепальна зброя, друга — травматична зброя)
- 2021 рік — 300/99
- 2022 рік — 1929/117
- 2023 рік — 1867/165
- 2024 рік — 832/148
- 2025 рік — 821/153
Варто зазначити, що дискусії про необхідність надання дозволів на володіння короткоствольною вогнепальною зброєю спалахнули з новою силою після теракту у Києві. 18 квітня чоловік почав стріляти з травматичної зброї, поранивши кількох людей. Далі він продовжив розстріл з вогнепальної зброї. Всього внаслідок теракту загинули семеро осіб.
Нагадаємо, голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін в коментарі "Телеграфу" розповів, як зараз видають дозволи на зброю в Україні та що може змінитися. В Україні досі немає ухваленого закону про цивільну зброю.