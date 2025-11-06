У відомого донецького колаборанта насичена біографія

Денис Пушилін — відомий зрадник України, колаборант та ватажок так званої "Донецької народної республіки". Він має насичену біографію, змінив багато місць роботи і навіть був волонтером у "МММ". Все змінилося, коли росіяни окупували частину Донецької області — він став зрадником і очолив "ДНР".

Що варто знати:

Денис Пушилін до зради служив у Нацгвардії України та працював круп’є у казино

Він не має вищої освіти і був лектором фінансової піраміди "МММ"

У 2014 році став сепаратистом, очолив захоплення Донецької ОДА, а згодом став ватажком "ДНР"

"Телеграф" розповість, що відомо про Дениса Пушиліна та його життя до окупації Донеччини.

Ким був Пушилін до зради?

Денис Пушилін народився 9 травня 1981 року в Макіївці Донецької області, зараз йому 44 роки. Він закінчив місцевий міський ліцей і вступив до Донбаської національної академії будівництва та архітектури на факультет економіки. Проте навчання не закінчив і, відповідно, немає диплома про вищу освіту.

Відомо, що у період 1999-2000 років Пушилін служив у лавах Національної гвардії України. Проте подробиць про його строкову службу у цьому батальйоні спецпризначення немає.

За свою трудову діяльність ватажок "ДНР" змінив кілька місць роботи. Відомо, що він у молоді роки працював круп’є у місцевому казино "Каскад", потім був начальником відділу збуту в "Юніон-продукт" та виконавчим директором у фірмі "Славія".

У період з 2003 до 2005 року Пушилін працював у торговельній компанії "Солодке життя". А після цього він фігурував у діяльності шахрайської фінансової піраміди Сергія Мавроді "МММ".

Є інформація, що у 2011 році майбутній колаборант приєднався до Мавроді як волонтер — він був лектором семінарів "МММ". А пізніше, у 2012 році, коли Мавроді створив свою партію, Пушилін балотувався до Верховної Ради у 94 окрузі під Києвом. Проте не отримав підтримки виборців.

Вже у 2014 році під час Євромайдану Денис Пушилін проявив себе як сепаратист та колаборант. Він був із тих, хто закликав до незалежності Донецької області, створення "Донецької народної республіки" та приєднання її до Росії. Крім того, Пушилін був одним із лідерів акції, яка призвела до захоплення Донецької ОДА.

Після окупації Донбасу росіянами та загибелі ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, Пушилін зайняв його місце та очолив псевдореспубліку. Він залишається на цій посаді й досі.

