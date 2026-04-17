Росія тисне на Костянтинівку та відволікає на Сумщині: що відбувається на фронті і коли чекати на загострення

Ситуація на окремих ділянках фронту залишається напруженою та може загостритися

На Донеччині по всій лінії фронту відбувається тиск з боку ворога. Російські війська перейшли до штурму "пояса фортець", а інтенсивність бойових дій загалом може суттєво зрости до осені цього року.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов. За його словами, найбільш напружена ситуація навколо Костянтинівки, Лимана та Покровського напрямку.

"Найбільш загрозлива ситуація, на мій погляд, саме на Костянтинівському, Покровському напрямах. Бо вони (росіяни, — Ред.) перейшли до безпосередньо штурму так званого пояса фортець", — каже він.

Бої в районі Костянтинівки

Експерт зазначив, що у районі Костянтинівки помічено фронтальний тиск, проникнення малих штурмових груп, а також бої у міській забудові. Вони відбуваються також у районах залізничної інфраструктури. І це загроза подальшого просування прямо у районі житлової забудови. Крім того, повідомляється про спроби тиску з флангів.

Костянтинівка на карті. Скріншот: DeepState

Російські війська контролюють домінуючі висоти — Часів Яр і Торецьк. Це унеможливлює ротацію особового складу для України, підвезення БК, вивезення поранених тощо.

Часів Яр і Торецьк на карті. Скріншот: DeepState

"Тобто, логістика відсутня. Плюс, на цей напрямок перекинутий підрозділ "Рубікону" — це оператори БПЛА. Це значно впливає на можливості Сил оборони України здійснювати контрзаходи на цьому напрямку. Бої тривають приблизно рік на Костянтинівському напрямку. Можливе захоплення Костянтинівки дає окупантам можливість так званого "ефекту парасольки" — тобто наступу на кількох напрямках, як на Дружківку, так і на Краматорськ", — пояснив Снєгирьов.

Дружківка та Краматорськ на карті. Скріншот: DeepState

Він наголошує, що Костянтинівка — це велике промислове місто. Відповідно будь-який, навіть тактичний успіх, буде поданий ворогом чи не як "другий Сталінград".

Покровський напрямок

Тут ситуацію експерт описує як стабільнішу. Тиск на флангах зберігається, а також фіксуються випадки проникнення штурмових груп в окремі населені пункти.

Але водночас українські військові продовжують утримувати контроль над околицями населеного пункту та здійснюють рейдові дії.

За півтора року активної фази бойових дій було ліквідовано особовий склад приблизно в чисельності, що відповідає Ленінградському військовому округу – понад 150 тисяч. Середні втрати ворога коливаються від 7 до 9 тисяч на місяць, можуть сягати і 10.

Основні втрати до 75% — це за рахунок використання тактики масового застосування дронів. Ставку було зроблено на посилення позицій за рахунок підрозділів безпілотників, оскільки є нестача солдатів. Таким чином, зона, куди можуть дотягнутися дрони, стала глибшою — приблизно до 25 км. Безпілотники контролюють та вражають цілі не лише по лінії фронту, а й у тилу ворога.

Покровський напрямок. Генштаб ЗСУ

Добропільський напрямок

На цьому напрямі росіяни практично не мають можливості флангових ударів, тому вони штурмують "в лоб". При цьому, як каже Снєгирьов, росіяни використовують комбіновані атаки: малі штурмові групи + техніка.

Лиманський та Слов’янський напрями

Після захоплення міста Сіверськ ворог здійснює просування у напрямку Слов’янська. Також вже йдуть бої безпосередньо за Лиман і противник намагається невеликими групами заходити до міста.

Лиманський напрямок. Генштаб ЗСУ

Щодо Слов’янська, ситуація ускладнилася через те, що Слов’янська ТЕЦ офіційно оголосила про припинення роботи. Тобто це показник того, що вона знаходиться у зоні вогневого ураження супротивника. Ця ТЕЦ постачала електроенергією в усі контрольовані райони Донецької області.

Основні бої будуть за Рай-Олександрівку — це ключовий пункт української оборони, контроль над яким унеможливлює просування у напрямку Слов’янська та Краматорська.

Слов’янський напрямок. Генштба ЗСУ

Інші напрями

Снєгирьов каже, що за останній тиждень на Сумському напрямку видно різку активізацію ворога у прикордонній смузі. Але при цьому серйозного прориву немає. Інформація про це — спроба створити тиск та відвернути сили.

"Тут давайте заспокоїмо, бо розповідають про серйозні успіхи і мало не створення буферної зони. Йдеться про активізацію якраз у прикордонній зоні, де глибина просування максимум до 5 кілометрів. Тобто тримати там хороші зони або говорити про ешелоновану оборону та інженерно-фортифікаційні споруди, не має сенсу. Тому що вони (росіяни, — Ред.) у зоні ураження навіть мінометної, не кажучи вже про ствольно-реактивну артилерію. Але в інформаційному плані вони намагаються це використати для створення інформаційного тиску на Генштаб", — сказав співрозмовник, називаючи цей момент "тактикою відволікання".

За його словами, інтенсивність дій є і на другорядних напрямках.

Водночас на Харківському напрямку противник чекав на "зеленку" (коли дерева та кущі позеленіють), оскільки в цей час простіше потай наступати. Також противник намагається відновити штурм Куп’янська. Куп’янськ зараз під повним контролем ЗСУ. Присутності росіян там немає, їх останні точки подавлені. Важливий залізничний вузол (Куп’янськ-Вузловий) також контролюється Україною.

Куп’янськ на карті. Скріншот: DeepState

Основні бої точаться в районі Вовчанських хуторів.

Вовчанські хутори. Скріншот: DeepState

Чого чекати далі

Згідно з прогнозами військового експерта, інтенсивність бойових дій на фронті може зрости до осені.

"Наголошую, що вони використовуватимуть це як важіль тиску і на Україну і відповідно на Сполучені Штати", — підсумував Снєгирьов.

