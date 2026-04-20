Майбутній прем’єр Болгарії - новий Орбан? Портников проаналізував зміни в уряді

В Кремлі вже прокоментували перемогу партії проросійського політика

Перемога партії Румена Радева в Болгарії може викликати занепокоєння в Європі та Україні через його відверто проросійські погляди. Але повністю зупинити допомогу Києву він не зможе.

Про це розповів на своєму каналі журналіст Віталій Портников. За його словами, позиція майбутнього прем'єра Болгарії в певних моментах схожа на позицію угорського колеги Петера Мадяра.

"Колишній президент Болгарії, генерал Румен Радев та його партія "Прогресивна Болгарія" здобули переконливу перемогу, що дозволяє їм вперше за багато десятиліть сформувати однопартійний кабінет без залучення інших сил. Попередні лідери, зокрема партія "ГЕРБ" Бойка Борисова, опинилися в опозиції", — каже журналіст.

Він додає: є думка, що Радев це "наступник" Орбана в Болгарії, ніби він займе його місце в Європі. Але його політика, принаймні зараз, ближча до майбутнього угорського прем'єра Петера Мадяра. Адже Радев, відповідаючи на питання щодо надання Україні кредитних коштів від ЄС, сказав, що Болгарія не проти, але брати участі в цьому фінансуванні не буде.

"Тут ми бачимо чітку схожість зі словами Мадяра, який заявив те саме кілька днів назад. Проте не слід забувати, що для кардинальних змін в середині держави майбутньому прем'єру треба конституційна більшість, якої він немає", — каже журналіст.

Румен Радев

На думку Портникова, це змусить Радева шукати підтримки у проєвропейських сил (коаліція "Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія"), що вимагатиме коригування ставлення до Москви та війни в Україні. Ба більше, Болгарія й досі потребує фінансової підтримки від ЄС, тому йти проти поглядів Євросоюзу країна не зможе.

"Радев не залежить від проросійських ультраправих сил у коаліції на відміну від словацького прем'єра Роберта Фіцо. Вплив відверто проросійської партії "Відродження" в новому парламенті суттєво зменшився", — додав журналіст.

Резюмуючи, Портников пояснив, що новий уряд Болгарії не зможе повністю перекрити допомогу Україні, адже навряд чи прем'єр захоче йти проти інтересу промисловців і заборонити їм продаж зброї.

"Хоча симпатії Радева до Москви відомі, об'єктивні економічні та політичні обставини змусять його бути набагато обережнішим і прагматичнішим, ніж Орбан чи Фіцо", — каже журналіст.

Що кажуть в Росії про перемогу Радева

Втім в Росії перемогу Радева не сприймають, як позитивну зміну. Адже вважають, що "загальноєвропейський клімат" щодо Кремля зміниться.

"На підставі підсумків виборів в Угорщині та Болгарії поки що рано робити висновки про те, що "загальноєвропейський клімат" щодо Росії зміниться. Але нам імпонують слова Радєва та деяких інших європейських політиків про готовність вирішувати проблеми шляхом прагматичного діалогу з РФ", — заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

