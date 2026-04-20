Депутат з оточення Труханова знайдений мертвим. ЗМІ дізналися, чому він міг застрелитись

Пішов із життя депутат міськради Одеси Олександр Іваницький. За попередніми даними, він міг вчинити самогубство. Він входив до оточення колишнього мера Одеси Геннадія Труханова.

Оновлено 11:40 Іваницький мав дуже серйозні проблеми з бізнесом, борги, і дуже нервував напередодні, повідомляє "Думська" з посиланням на власні джерела. За їхніми даними, він застрелився в авто з нагородного пістолета у скроню. До машини ніхто не підходив, що зафіксовано на камерах та підтверджує версію самогубства.

Оновлено 10:30 В мережі показали фото автомобіля, в якому знайшли мертвим Іваницького. На боковому склі — отвір від кулі.

Авто, в якому знайшли застреленим депутата міськради Одеси Олександра Іваницького

Поліція Одеської області повідомила, що вранці у понеділок, 20 квітня, в автомобілі у Приморському районі знайшли мертвого чоловіка. Імені не назвали, але "Думська" з посиланням на власні джерела пише про смерть Олександра Іваницького.

"Тіло чоловіка було виявлено в автівці на одній із вулиць міста. Попередньо встановлено, що він міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї. На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини події встановлюються", — йдеться у повідомленні поліції.

Олександр Іваницький помер — що про нього відомо

За даними видання "Думська", Іваницький входив у ближнє коло Труханова, у тому числі й у реальне керівництво "Довіряй справам". Ця політична партія була офіційно створена у 2019 році, але де-факто існувала з 2015 року як регіональна сила в Одесі. Партію пов'язують із колишнім міським головою Одеси Геннадієм Трухановим, а одним із її лідерів був також покійний мер Харкова Геннадій Кернес.

Депутатську діяльність Іваницький розпочав у 2010 році. Протягом трьох скликань входив до складу Одеської міської ради. Очолював постійну комісію з питань житлово-комунального господарства.

Крім того, він був помічником на громадських засадах двох народних депутатів: Євгенія Гєллєра та Вадима Трофименка. Сам Іваницький у 2019 році балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але не пройшов.

Іваницький народився 1 жовтня 1975 року в Одесі. Мав дві вищі освіти: інженерно-будівельну та юридичну, був кандидатом технічних наук. Довгий час займався управлінською діяльністю у будівельній та портовій галузях.

Як повідомляв "Телеграф", 7 квітня, помер колишній міністр фінансів Ігор Мітюков. Більшість свого життя він присвятив науці, а також був дипломатом.