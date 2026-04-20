Нові обличчя чи старі кумири? Що відомо про повернення "Фабрики зірок" і до чого тут Вадим Олійник

На зйомку проєкту можна отримати квитки

Поки повернення легендарного талант-шоу "Фабрика зірок" вже не є секретом, нова хвиля обговорень спалахнула довкола іншої деталі — можливості потрапити на проєкт не лише як учасник, а й як глядач. До слова, скоро розпочнеться й кастинг учасників.

Про це заявив креативний продюсер Володимир Завадюк у своєму дописі в Threads, який одразу викликав активну реакцію аудиторії. За його словами, охочі зможуть потрапити у студію, а сам кастинг стартує незабаром — і, як він підкреслив, "ви не зможете його не помітити".

Володимир Завадюк про "Фабрику зірок". Фото: Threads

Цікаво, що під дописом відгукнувся співак Вадим Олійник, відомий як учасник "Фабрики зірок 2". Він жартівливо написав, що хоче потрапити на проєкт "зі мною +1". Можливо, під "+1" він мав на увазі Володимира Дантеса — його колишнього партнера по дуету "ДіО.фільми". Хоча сам Олійник не уточнив, кого саме мав на увазі.

Що відомо про повернення "Фабрики зірок"

Оновлена "Фабрика зірок" матиме сучасний формат і, ймовірно, адаптацію під нові медіаплатформи та аудиторію. Зокрема, випуски виходитимуть на платформі Sweet.tv. Відроджує цей проєкт Володимир Завадюк.

Володимир Завадюк. Фото: пресслужба Sweet.tv

Паралельно з кастингом учасників залучатимуть також глядачів до знімального процесу. Організатори проводять розіграші квитків для тих, хто хоче побачити шоу наживо. Це продовжує традицію минулих сезонів, коли глядачі були важливою частиною атмосфери проєкту.

Щоб узяти участь, потрібно віддати голос за свого улюбленого виконавця на сторінці шоу "Вгадай мелодію" на платформі SWEET.TV. Щотижня серед усіх, хто проголосував, випадковим чином визначатимуть переможців — кожен із них отримає по два квитки на зйомки концертів "Фабрики зірок". Про підсумки розіграшу повідомлятимуть на офіційних сторінках сервісу в соцмережах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що продюсер Полякової розставив всі крапки над "і" у справі Винника. Михайло Ясинський розповів правду про втечу співака в "багажнику" і не тільки.