У "VARUS" - найдорожче: де молоко продають на 30 гривень дешевше

В одному магазині молоко коштує 33 грн, в іншому — понад 60

Ціни на молоко "Яготинське" в українських супермаркетах суттєво відрізняються залежно від мережі. Різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозицією сягає майже 30 гривень за упаковку.

У деяких магазинах продукт продається зі значними знижками. Де саме зараз купувати вигідніше та які мережі пропонують найкращі ціни, проаналізував "Телеграф" на основі даних "GoToShop".

Тож, найдешевше молоко продається в "Auchan" — 33,90 гривень. Така вартість встановлена через знижку в -42%, що робить пропозицію найвигіднішою.

На другому місці — "Мегамаркет", де молоко коштує 43,90 гривень. Тут також діє акція зі знижкою близько -28%. Далі йде "ЕКО маркет" із ціною 51,90 гривень (приблизно -11% від звичайної вартості). У цих мережах ще можна знайти відносно вигідні пропозиції, але економія вже менша.

Найдорожче молоко продається в "АТБ", "VARUS" та "NOVUS" — від 58,40 до 62,50 гривень. У цих магазинах знижок немає. Наприклад, у "Сільпо" ціна також близька до 60 гривень.

Де молоко "Яготинське" найдешевше. Фото: "Телеграф"

Таким чином, різниця між найнижчою та найвищою ціною сягає майже 30 гривень за упаковку. Найвигідніше купувати молоко "Яготинське" зараз в "Auchan".

Де вдасться зекономити на молоці "Яготинське". Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована штучним інтелектом

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" до 21 квітня діють помітні знижки на напої.