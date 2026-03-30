Українців серед ночі можуть висаджувати з поїзда: чому і як це відбувається (репортаж Яна Доброносова)

Провідники слідкують, щоб після зникнення загрози всі повернулися

Останнім часом пасажирів залізниці евакуйовують у випадку загрози атаки на поїзд. Під таку евакуацію у поїзді №64 сполученням Львів-Київ-Харків в ніч на 30 березня потрапив фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який зробив фото та відео процесу.

Він розповів, що це сталося близько другої години ночі. Людей просять брати з собою документи, тим, хто з дітьми, намагаються допомогти. З вагонів дозволяють брати ковдри.

Люди стояли на пероні

Пасажири мусили виходити з вагонів з дітьми

Люди допомагали один одному

З вагонів можна брати ковдри

Через росіян діти були налякані

Чому "Укрзалізниця" тепер евакуйовує пасажирів

Це пов'язано з тим, що росіяни змінили тактику — тепер вони б'ють по рухомому складу, розповів голова правління УЗ Олександр Перцовський. Ворог почав активно застосовувати технології, які дозволяють завдавати прицільних ударів по поїздах у русі.

Він додав, що раніше росіяни здебільшого атакували стаціонарні об’єкти інфраструктури — мости, підстанції чи станції. Тепер Росія отримала можливість у реальному часі наводити засоби ураження, зокрема "шахеди", на рухомий склад.

Тому в УЗ ухвалили рішення виводити пасажирів у разі загрози. Якщо ворог вдарить по поїзду, люди вціліють. Перцовський пояснив правила евакуації з потягу під час зупинки через можливу російську атаку.

Зупинити поїзд намагаються на станції чи вокзалі, де є укриття

Якщо укриття немає, людей просять розосередитися місцевістю, провідники організовують групи пасажирів і тримають їх поруч.

Перед відправленням поїзда проводять перевірку, чи всі пасажири на місці

На початку поїздки провідники попереджають пасажирів, що у разі атаки дронів серед ночі можуть висадити з поїзда. Людей у таких випадках просять брати з собою тільки найнеобхідніше.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи зобов'язані пасажири "Укрзалізниці" прибирати постіль. Існують чіткі правила.