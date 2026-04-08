Пропрацьовуємо найгірші сценарії. Братчук прокоментував нову загрозу з Придністров'я

Росія не вперше використовує свою присутність в регіоні для тиску на Україну

Росія має плани щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я. "Телеграф" попросив речника Української добровольчої армії Сергія Братчука оцінити ризики.

Для того, щоб реагувати на ті ризики, виклики, які є потенційними, завжди моделюється ситуація навіть найгірших сценаріїв, які можуть і не відбутися, і не відбудуться. Це зрозуміло. Але моделювати їх потрібно, мати алгоритм відповідних дій, — пояснив він

Сергій Братчук

За його словами, моделюються різні ситуації та сценарії. Це дає змогу бути готовими до можливих загроз.

Тому очевидно, що ситуації змодельовані різні і це навпаки вселяє впевненість, що ми розглядаємо різні варіанти того, що може відбутися або не може, але в будь-якому разі ми готові до усього. І це навпаки має вселяти впевненість і в Сили оборони, і у військово-політичне керівництво, яке володіє ситуацією і бачить її, і відповідно зможе реагувати і реагує, — Сергія Братчук

Що сказав Паліса про загрозу з Придністров'я

Заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса повідомив, що в планах Росії з'явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я. Такі наміри ворога зафіксовано вперше. Водночас, за словами Паліси, панікувати не варто, бо сил для реалізації цих намірів у РФ зараз немає.

Нагадаємо, раніше керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній на YouTube-каналі Telegraf UA розповів, що поки не буде ухвалено вольове рішення про розширення влади Кишинева на Придністров’я, сепаратистський регіон буде становити загрозу стабільності як у Молдові, так і в Україні. Він запропонував можливе рішення.