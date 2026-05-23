Відома російська актриса цинічно привласнила хіт Тіни Кароль (відео)

Зірка "Таємниць слідства" переспіла "Ноченьку", розважаючи росіян

Росіяни вкотре цинічно привласнили чужу творчість. Так, зірка російського серіалу "Таємниці слідства" Анна Ковальчук без дозволу виконала хіт Тіни Кароль "Ноченька".

Пабліки країни-окупанта активно розповсюджують відео з гала-концерту Забайкальського міжнародного кінофестивалю. На кадрах Ковальчук виступає на сцені разом зі своєю дочкою Златою.

Для сімейного дуету вони обрали російськомовну пісню Тіни Кароль "Ноченька", співаючи її перед російською публікою без офіційної згоди з боку автора чи правовласників.

Анна Ковальчук із дочкою Златою

Варто нагадати, що оригінальний трек "Ноченька" був випущений українською попдівою ще 2006 року і став одним із головних хітів у її кар’єрі. Нещодавно Тіна Кароль офіційно переклала цю композицію українською мовою в рамках повної відмови від російськомовного репертуару.

Що каже Анна Ковальчук про війну?

Російська актриса жодного разу прямо не засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну та ракетні обстріли мирних міст. Ковальчук продовжує активно жити, заробляти криваві рублі та працювати в Санкт-Петербурзі, а також відвідувати офіційні культурні заходи, які спонсоруються Міністерством культури РФ (включаючи згаданий Забайкальський кінофестиваль).

Цими днями без дозволу хіт Світлани Лободи виконав російський блогер.