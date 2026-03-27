Стала відома пенсія ексмера Одеси Труханова: таким виплатам позаздрять мільйони (фото)

І пенсія, і понад мільйон зарплати — статки колишнього очільника міста за 2025 рік

Торік Геннадій Труханов став пенсіонером та почав отримувати виплати від держави. Політик, який 12 років очолював Одесу та запам'ятався гучними скандалами на цій посаді, отримує пенсію набагато вище середньої.

Що потрібно знати:

Труханов у 2025 році отримав 231 тис грн пенсії

За той же рік задекларував 1,7 млн грн зарплати

Втратив посаду мера Одеси у жовтні 2025 року та позбавлений громадянства указом президента

Доходи Труханов показав у щорічній декларації. За 2025 рік Пенсійний фонд України виплатив Труханову 231 тисячу гривень. День народження політика у січні, тож легко можна визначити, що місячна виплата сягає приблизно 20 тисяч гривень. Для працюючих пенсіонерів середня пенсія в Україні становить приблизно 7 тисяч гривень. У 2025 році виплату понад 10 тисяч отримували лише 14% пенсіонерів із загальної кількості 10 мільйонів загалом.

Пенсія Труханова

Зауважимо, у 2025 році Труханов отримав 1,7 млн грн зарплати. Зауважимо, що не вся ця сума — доплати та посадовий оклад, адже вони становили 1,19 млн за даними, наданими "Телеграфу" Одеською міськрадою. На посаді Труханов був до середини жовтня.

Цікаво, що попри збільшення статків, Труханов все ще є доларовим боржником. Він винен своїй матері 200 тисяч доларів. Цей борг записаний в декларації вже не перший рік.

Борг Труханова матері

Геннадій Труханов — коли та за що звільнили

Геннадій Труханов вперше став мером Одеси у травні 2014 року. Його двічі переобирали — у 2015 та 2020 році. 14 жовтня 2025 року президент Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства і автоматично — посади. З Трухановим пов'язані кілька скандалів, окрім можливого наявного російського громадянства. Зокрема, НАБУ звинувачувало Труханова у розкраданні 185 млн грн при купівлі адмінбудівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною ціною. Останнім гучним скандалом стала підозра у недбалості, що призвела до загибелі людей під час масштабної повені в Одесі 30 вересня 2025 року.

Важливо: згідно з українським законодавством, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, мають право на пенсійне забезпечення нарівні з громадянами.

Раніше "Телеграф" детально розбирав скандали навколо Геннадія Труханова та ще двох постатей, позбавлених громадянства. Це ексдепутат Верховної ради Олег Царьов та танцівник Сергій Полунін.