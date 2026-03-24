Світло відключатимуть двічі, але не всім. Графіки на 24 березня
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах відключень світла. У вівторок, 24 березня, з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00 у країні діють відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Введено графіки окремо для кожного будинку у столиці. Що важливо знати:
- Графіки будуть нерівномірними у різних районах через особливості пошкоджень енергосистеми.
- Вони ніяк не прив’язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).
- Їх можна буде подивитися в чат-боті та на сайті. Через навантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Запорізька область
Кіровоградська область
Миколаївська область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Тернопільська область
У регіоні більше не публікуються загальні графіки за чергами. Подивитися графік за своєю адресою можна тут.
Дніпропетровська область
Одеська область
Нагадаємо, ексміністр енергетики України (2020 рік) Ольга Буславець для "Телеграфа" оцінила ситуацію в енергетиці. Вона пояснила, чому зараз повернулись графіки відключень і чого чекати далі.