Тепер не тільки P1-Sun: новий український дрон D1L-Duck викликав фурор, що про нього відомо

Дрон має чи не найменшу бойову частину серед своїх "колег"

Українські дрони продовжують отримувати пікантні назви. Після відомого P1-SUN, той самий виробник SkyFall готується до випуску дрона проти шахедів — D1L-Duck. В мережі вже жартують над новою назвою.

Що потрібно знати:

Модель перехоплювача отримала назву D1L-Duck, яка вже стала вірусною в мережі

Даних про серійне виробництво чи застосування поки немає

Ціна дрона — 65 тисяч, а бойова частина — лише 300 грамів

"Україна тепер збиває Шахеди д*лдаками", — хоч і звучить як жарт, але саме з цим жаргонним словом співзвучна назва нового дрона, який розшифровується як Drone v.1 Large Duck. "Д*лдак" вже отримав своїх шанувальників. У тредсі користувачі зізнаються в обожнюванні українського неймінгу (називанні) озброєння, а також цікавляться, що ж буде далі? "Школярі майбутнього будуть раді, а вчителі історії — не дуже", — зауважує користувач freeze_finder.

Коментарі про D1L-Duck

Що відомо про D1L-Duck

Наразі на Brave1 Market, де представлене українське озброєння, зазначається, що дрон "очікується". Заявлена ціна — 65 000 грн. Зазначено, що він обладнаний денною камерою.

Наразі інформації про його тестування чи використання на полі бою немає, також не зазначено чи він вже вийшов у серійне виробництво.

При цьому озвучені частина характеристик:

крейсерська швидкість — 150 км/год,

максимальна — близько 300 км/годину,

бойова частина — 300 грамів,

радіус роботи — 15 км.

Інший дрон того ж виробника P1-SUN має більш ніж вдвічі більше вибухівки — до 800 грамів, працювати в радіусі 23 км та летіти на максимальній швидкості 300 км/годину.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кадри роботу українського дрона-перехоплювача шахедів в американському ефірі видали за технологію США. Йдеться про дрон "Стінг", який був чи не першим у цій ніші.