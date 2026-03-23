Теперь не только P1-Sun: новый украинский дрон D1L-Duck произвел фурор, что о нем известно

Дрон имеет едва ли не самую маленькую боевую часть среди своих "коллег"

Украинские дроны продолжают получать пикантные названия. После известного P1-SUN, тот же производитель SkyFall готовится к выпуску дрона против шахедов – D1L-Duck. В сети уже шутят над новым названием.

Что нужно знать:

Модель перехватчика получила название D1L-Duck, которое уже стало вирусным в сети

Данных о серийном производстве или применении пока нет

Цена дрона — 65 тысяч, а боевая часть — всего 300 граммов

"Украина теперь сбивает Шахеды дилдаками", — хоть и звучит как шутка, но именно с этим жаргонным словом созвучно название нового дрона, который расшифровывается как Drone v.1 Large Duck. "Д*лдак" уже получил своих поклонников. В тредсе пользователи признаются в обожании украинского нейминга (называния) вооружения, а также интересуются, что будет дальше? "Школьники будущего будут рады, а учителя истории – не очень", – замечает пользователь freeze_finder.

Комментарии про D1L-Duck

Комментарии про D1L-Duck

Что известно о D1L-Duck

На Brave1 Market, где представлено украинское вооружение, отмечается, что дрон "ожидается". Заявленная цена – 65 000 грн. Указано, что он оборудован дневной камерой.

D1L-Duck на Brave1 Market

Пока информации о его тестировании или использовании на поле боя нет, также не указано, вышел ли он уже в серийное производство.

При этом озвучена часть характеристик:

крейсерская скорость — 150 км/ч,

максимальная – около 300 км/час,

боевая часть — 300 граммов,

радиус работы — 15 км.

Другой дрон того же производителя P1-SUN имеет более чем вдвое больше взрывчатки — до 800 граммов, работать в радиусе 23 км и лететь на максимальной скорости 300 км/час.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кадры работу украинского дрона-перехватчика шахедов в американском эфире выдали за технологию США. Речь идет о дроне "Стинг", который был едва ли не первым в этой нише.