Чернишову обрали запобіжний захід: яке рішення ухвалив суд

Фігурант справи заперечував, що має причетність до справи

Колишньому віцепрем’єр-міністру, ексміністру національної єдності Олексію Чернишову визначили запобіжний захід. У вівторок, 18 листопада, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив підозрюваному арешт на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 51 млн 600 тисяч гривень.

Під час засідання суду Олексій Чернишов заперечував, що має причетність до справи розкрадання в "Енергоатомі". Окрім того, за його словами, він не знає про псевдонім "Че Гевара", яким нібито називали його інші фігуранти справи.

"Я ніякого відношення до цієї організації не мав і не маю", — сказав Олексій Чернишов.

Утім, він припускає, що голос на записах, опублікованих НАБУ, схожий на його власний та вважає, що у справі необхідні "матеріальні докази".

Він також повідомив, що нібито незнайомий з фігурантами справи НАБУ, тому його "не може бути у злочинній схемі".

Олексій Чернишов після засідання, фото Ян Доброносов

Своєю чергою сторона обвинувачення заявила, що у справі розкрадань в "Енергоатомі" Олексій Чернишов допоміг легалізувати понад один мільйон 227 тисяч доларів та понад 36 тисяч євро. Прокурор повідомив, що Олексій Чернишов брав участь у схемі щонайменш з 11 лютого по 9 травня 2025 року, отримавши 55 мільйонів гривень.

Вказуючи на ризики переховування, прокурор просив узяти Олексія Чернишова під варту, оскільки той десятки разів виїжджав за кордон та має суттєвий майновий стан. Сторона обвинувачення зазначила, що підозрюваний видалив дані з телефону, аби приховати факт отримання грошей, й може впливати на свідків. Окрім того, наголосив прокурор, існує ймовірність вчинення інших кримінальних правопорушень.

Зазначимо, що НАБУ та САП повідомили Олексію Чернишову про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 (незаконне збагачення) КК України. Йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що учасники злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому", передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України. У внутрішньому спілкуванні його називали "Че Гевара".