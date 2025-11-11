У плівках НАБУ з'явився новий фігурант "Че Гевара": хто це та що про нього відомо (відео)

Коли посадовець став підозрюваним, останній транш отримала його дружина

Учасники злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому", передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України. У внутрішньому спілкуванні його називали "Че Гевара".

Загалом було зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою. Про це повідомляє НАБУ.

Що треба знати

Колишньому віцепрем’єру передали готівкою 1,2 млн доларів та 100 тис. євро

Посадовця у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара

ЗМІ повідомляють, що мова йде про Олексія Чернишова

Гроші, як зазначалося, передавали безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному з учасників злочинної організації.

Після того як "Че Гевара" сам став підозрюваним у корупційних злочинах, останні 500 тис. доларів США було передано його дружині.

Зазначимо, що Антикорупційне бюро не називає імені посадовця та приховало його обличчя, але за даними джерел "РБК-Україна", йдеться, власне, про Олексія Чернишова.

"Суспільне" повідомляє, що колишній віцепрем'єр-міністр Чернишов отримав підозру у незаконному збагаченні. Про це під час засідання у справі корупції в енергетиці у коментарі повідомив прокурор САП. За даними слідства, експосадовець отримував кошти від Михайла Цукермана ("Шугармен"), який, ймовірно, легалізовував їх для Тимура Міндіча ("Карлсон").

Хто такий Олексій Чернишов

Він народився у Харкові у 1977 році, здобув освіту за спеціальностями "Економіка підприємства" та "Правознавство".

Очолював Київську обласну державну адміністрацію (2019—2020), міністр розвитку громад та територій (2020—2022), голова правління НАК "Нафтогаз України" (2022—2024), міністр національної єдності (2024—2025).

Дружина — Світлана Чернишова, доктор філологічних наук, професор КНУ ім. Шевченка.

Фігурант розслідувань

У червні НАБУ та САП розпочали розслідування можливої корупції в будівельній сфері, яка могла заподіяти державі збитків на понад 1 млрд грн. Справа стосувалася передачі земельної ділянки, знижок на інвестиційні договори, та оголосило посадовцю підозру НАБУ і САП вимагали відсторонення від посади, призначення 120 млн грн застави разом із носінням електронного браслета.

ВАКС відмовився відсторонювати Чернишова з посади міністра, оскільки той з 17 липня вже перебував у відставці, але зобов'язав протягом двох місяців прибувати на вимогу суду, не залишати Україну. За нього було внесено необхідну заставу.

Окрім того, у жовтні САП і НАБУ відкрили ще одну справу, де фігурує Чернишов, яка стосувалася нерухомості у Козині.

Наголошуємо, що відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено судом.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що операцію під кодовою назвою "Мідас" НАБУ проводило 15 місяців. У фінальній фазі відбулося понад 70 обшуків, у яких брали участь усі підрозділи Бюро. Детективи отримали понад 1000 годин аудіозаписів телефонних розмов, що документують роботу схеми.