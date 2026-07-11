Беленюк vs Тищенко: як закінчиться битва нардепів

Парламентарі можуть на якийсь час стати бійцями ММА

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Народні депутати України Микола Тищенко та Жан Беленюк можуть провести бій за правилами ММА (змішані єдиноборства). Ініціатором поєдинку є Беленюк.

Що потрібно знати

Тищенко потрапив у скандал

Беленюк запропонував Миколі справжній бій

ШІ ставить на олімпійця

"Телеграф" оцінив шанси "бійців" у гіпотетичному бою. Однозначним фаворитом сутички був би Беленюк через своє спортивне минуле (повний комплект олімпійських медалей у греко-римській боротьбі).

Штучний інтелект ChatGPT дає Тищенку лише 5% на перемогу в такому поєдинку і то надія лише на помилку Беленюка. Олімпійський чемпіон молодший, має колосальний досвід у боротьбі, є спортсменом елітного рівня і навіть пройшов спеціальну підготовку до ММА. Адже 11 липня Жан проведе бій за правилами ММА. Поєдинок відбудеться у Києві, а суперником українця стане колишній боєць Bellator Хаїм Гозалі (Ізраїль).

ШІ вважає, що Тищенко має лише одну перевагу — великі габарити.

ChatGPT зазначив, що бій нардепів, ймовірно, розпочався б із "розвідки". Якогось моменту Беленюк розірвав би дистанцію і перевів опонента в партер, де у Миколи просто немає шансів.

Беленюк vs Тищенко/Інфографіка ШІ

Нагадаємо, чутки про бій Беленюк – Тищенко з’явилися після скандалу. Микола показав свої бійцівські навички на вулиці.

Що відомо про засідання суду та підозру Тищенка

У п’ятницю, 3 липня, суд призначив Тищенку запобіжний захід — утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 10 млн грн. У четвер, 9 липня, стало відомо, що нардеп вніс заставу.

Нагадаємо, Тищенка підозрюється у "вирішенні питань" з кол-центрами. Зокрема, за даними НАБУ та САП, у серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих "кол-центрів", попросив у особи, яку вважав причетною до їх діяльності, понад 1 млн доларів США неправомірної вигоди. За це Тищенко обіцяв вплинути на один із "кол-центрів". Проте грошей він так і не одержав.

Крім того, за версією слідства парламентарій легалізував 12,6 млн грн незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Слідство встановило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі коштів не відбулося.