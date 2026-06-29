Тищенко отримав нову підозру: що відомо про справи нардепа

Це вже не перша підозра "Колі-котлєти"

У понеділок, 29 червня, НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату України у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Про це Національне антикорупційне бюро України повідомило в Telegram.

Хоча прізвище народного обранця не вказано, за даними ЗМІ та фото можна дійти висновку, що йдеться про Тищенка.

"У серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих "кол-центрів", попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад 1 млн дол. США неправомірної вигоди. За це він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних "кол-центрів" в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших. Втім, неправомірної вигоди він не отримав", — йдеться у публікації.

Крім того, за версією слідства, парламентар легалізував 12,6 млн грн незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Слідство встановило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі коштів не відбулося.

"Згодом депутат відобразив цей дохід у щорічній декларації, чим, за даними слідства, умисно вніс до неї завідомо недостовірні відомості", — додали у пресслужбі.

У чому ще підозрюють Тищенка

20 червня 2025 року люди у формі та без розпізнавальних знаків напали на Дмитра Павлова у Дніпрі. Вони повалили колишнього військового на землю і почали бити на очах у дружини, маленької дитини та перехожих. Незадовго до цього у Павлова та Тищенка стався конфлікт. Нардеп пізніше заявив, що ексвійськовий нібито "кришує" ботоферми у Дніпрі та входить до складу ОЗУ "9".

А 26 червня того ж року у нардепа пройшли обшуки і йому вручили підозру у незаконному позбавленні людини волі. Він вкотре висловився про конфлікт у Дніпрі та звинуватив усіх навколо, але не себе. Протягом 6 місяців Тищенко перебував під домашнім арештом.

До речі, адвокатом Миколи Тищенка виявився Євген Солодко, який свого часу захищав організатора "тітушок" Юрія Крисіна, якого в кримінальних колах знають на прізвисько "Шафа", "Шрек" або "Щур".

Також був затриманий охоронець Миколи Тищенка, який вчинив скандал у суді. Понад те, він став загрожувати самогубством.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Микола Тищенко з колегою відзначилися поведінкою у Раді.