Нардепи Тищенко та Беленюк можуть провести бій: хто сильніший (фото)

Народні обранці можуть влаштувати справжній поєдинок

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Народні депутати України Микола Тищенко та Жан Беленюк ("Слуга народу") можуть провести "дуель" за правилами змішаних єдиноборств. Ініціатором сутички став Беленюк після інциденту колеги з помідорами.

Що потрібно знати

Тищенко потрапив у скандал на вулиці

Беленюк запропонував колезі справжній бій

Микола напередодні вніс 10-мільйонну заставу

"Телеграф" вирішив розібратися, хто б переміг у потенційному поєдинку. Беленюк виглядає явним фаворитом через своє спортивне минуле (триразовий олімпійський медаліст у греко-римській боротьбі), проте бійцівські навички Тищенка вразили всю країну, включаючи Жана.

Я побачив, що він добре рухається. Що він весь такий бойовий хлопець із яскравим та різноманітним минулим. Думаю, що якщо він матиме бажання, то це було б цікаво для багатьох українців. Тим більше, що українці традиційно "люблять" представників парламенту. Особливо від правлячої партії. А тут у будь-якому разі один точно отримає на горіхи (посміхається). Думаю, це точно зацікавить наших людей. Дивіться. Ми чекаємо на відповідь від самого Миколи. Зараз у нього не найпростіший період життя. Ми готові. Ми це озвучили. Мої представники контактують із його представниками з наміром перейти до якоїсь конкретики. Жан Беленюк

У п’ятницю, 10 липня, Жан натякнув, що бою бути. Нардеп опублікував відповідну сторіс в Instagram.

Жан Беленюк та Микола Тищенко/Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Заставу внесено, а тому бою бути. Жан Беленюк

Єдиною перевагою Тищенка над Беленюком є ​​габарити.

Беленюк — Тищенко/Інфографіка ШІ

Що відомо про засідання суду та підозру Тищенка

У п’ятницю, 3 липня, суд призначив Тищенку запобіжний захід — утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 10 млн грн. У четвер, 9 липня, стало відомо, що нардеп вніс заставу.

Нагадаємо, Тищенка підозрюється у "вирішенні питань" з кол-центрами. Зокрема, за даними НАБУ та САП, у серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих "кол-центрів", попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад 1 млн доларів США неправомірної вигоди. За це Тищенко обіцяв вплинути на один із "кол-центрів". Проте грошей він так і не одержав.

Крім того, за версією слідства парламентарій легалізував 12,6 млн грн незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Слідство встановило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі коштів не відбулося.

Зазначимо, 11 липня Беленюк проведе бій за правилами ММА. Поєдинок відбудеться у Києві, а суперником українця стане колишній боєць Bellator Хаїм Гозалі (Ізраїль).