Фігурист Плющенко спотворив себе пластикою і став схожим на Путіна (фото)

Колишній спортсмен засвітив своє нове обличчя

Російський фігурист, дворазовий олімпійський чемпіон Євген Плющенко з’явився на публіці після серії пластичних операцій. У колишнього спортсмена зійшли набряки з лиця, і тепер можна побачити результати хірургічного втручання.

Що потрібно знати

Плющенко зробив собі "лисячі очі" як у Путіна

Мережа сміється над новою зовнішністю фігуриста

Євген підтримує Путіна і, ймовірно, хоче бути схожим на нього

У мережі з’явилось нове фото Плющенка. Користувачі вважають, що колишній фігурист спотворив себе.

Євген Плющенко до та після пластики

Судячи з реакції в мережі, лише одному із сотень людей сподобалися результати пластики Плющенка. У мережі наголошують, що Євген сильно змінився після операцій. Спортсмен перетворився на "злякане вовченя" через неприродний погляд.

Російський журналіст, телеведучий і публіцист Олександр Невзоров вважає, що путінізм зіграв із Плющенком злий жарт. Він зазначив, що фігурист зробив собі "лисячі очі", після чого став схожим на свого "фюрера".

Путінізм спотворює людей химерно та вміло. А вся річ у тому, що розум стає настільки обтяжливою штукою, що виникає спокуса його позбутися. Усі розлучаються з ним по-різному. Фігурист Плющенко, наприклад, зробив "лисичі очі". "Очі" — складна та дорога блефаропластична операція; останній аргумент літніх ш****др, які мріють повернути погляду "загадковість і зазивність". Можливо фігурист просто хотів стати схожим на свого фюрера, але тоді до "оченят" треба було додати й загальну надутість фізіономії. Звичайно, Плющенко тепер може, нарешті, зіграти "упоротого лиса". Олександр Невзоров

Євген Плющенко до та після пластики

Євген Плющенко зараз і Володимир Путін у молодості

Цікаво, що Плющенко хоче бути схожим на Путіна не лише зовні. Наприклад, фігурист у промовах почав використовувати висловлювання глави Кремля.

Нагадаємо, ISU почав послаблювати санкції проти російського фігурного катання у 2025 році. ISU дозволив росіянам виступати на Олімпійських іграх-2026 у нейтральному статусі, проте заборонив будь-яку участь у командних дисциплінах (пари, танцювальні пари та командний турнір із фігурного катання). При цьому на чемпіонат світу-2026 та інші турніри цього сезону росіян не запрошували. На наступний сезон представників РФ допустили до змагань у нейтральному статусі.