Беленюк vs Тищенко: как закончится битва нардепов

Парламентарии могут на время стать бойцами ММА

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Народные депутаты Украины Николай Тищенко и Жан Беленюк могут провести бой по правилам ММА (смешанные единоборства). Инициатором поединка является Беленюк.

Что нужно знать

Тищенко угодил в скандал

Беленюк предложил Николаю настоящий бой

ИИ ставит на олимпийца

"Телеграф" оценил шансы "бойцов" в гипотетическом бою. Однозначным фаворитом схватки был бы Беленюк, из-за своего спортивного прошлого (полный комплект олимпийских медалей в греко-римской борьбе).

Искусственный интеллект ChatGPT дает Тищенко всего 5% на победу в таком поединке и то надежда только на ошибку Беленюка. Олимпийский чемпион моложе, имеет колоссальный опыт в борьбе, является спортсменом элитного уровня и даже прошел специальную подготовку в ММА. Ведь 11 июля Жан проведет бой по правилам ММА. Поединок состоится в Киеве, а соперником украинца станет бывший боец Bellator Хаим Гозали (Израиль).

ИИ считает, что у Тищенко есть лишь одно преимущество — большие габариты.

ChatGPT отметил, что бой нардепов, вероятно, начался бы с "разведки". В какой-то момент Беленюк разорвал бы дистанцию и перевел оппонента в партер, где у Николая просто нет шансов.

Беленюк vs Тищенко/Инфографика ИИ

Напомним, слухи о бое Беленюк — Тищенко появились после скандала. Николай показал свои бойцовские навыки на улице.

Что известно о заседании суда и подозрении Тищенко

В пятницу, 3 июля, суд назначил Тищенко меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 10 млн грн. В четверг, 9 июля, стало известно, что нардеп внес залог.

Напомним, Тищенко подозревается в "решении вопросов" с колл-центрами. В частности, по данным НАБУ и САП, в августе 2023 года нардеп, прикрываясь борьбой с деятельностью так называемых "колл-центров", попросил у лица, которого считал причастным к их деятельности, более 1 млн долларов США неправомерной выгоды. За это Тищенко обещал повлиять на один из "колл-центров". Однако денег он так и не получил.

Кроме того, по версии следствия, парламентарий легализовал 12,6 млн. грн. незаконного происхождения, оформив фиктивный договор дарения средств с бывшей супругой. Следствие установило, что законных доходов для такого подарка у нее не было, а фактической передачи средств не состоялось.