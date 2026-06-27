РФ обіцяє, що Румунія зіткнеться з наслідками

Представник МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на міжнародний скандал на Кубку виклику з художньої гімнастики у Клуж-Напоці (Румунія). Місцевий мер заборонив прапор та гімн Росії на змаганнях.

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Відповідний коментар Захарової наводить МЗС РФ. За її словами, російська сторона не залишить без наслідків це питання.

Ситуація виглядає тим дикішою, оскільки збереження так званих санкцій проти наших гімнасток зумів продавити місцевий градоначальник під чергові заяви про протидію "державі-агресору". Перечити провінційному діячеві, який, мабуть, вирішив у такий спосіб підняти свій "авторитет", ні організатори заходу, ні влада не наважилися. Достойно жалю, що русофобія, що нагнітається в Румунії всі останні роки, приносить такі потворні плоди — оголює безлад, що панує там, коли випадковим постатям дозволяється творити свавілля і ганьбити країну, яка, очевидно, не здатна забезпечити рівні умови для учасників великих міжнародних змагань, а тому має позбутися їх. Російська сторона не залишить без наслідків це питання. Марія Захарова

Нагадаємо, мер Клуж-Напоки Еміль Бок заявив, що російського прапора та гімну не буде в його місті, попри те, що всі санкції з російської художньої гімнастики було знято. Річ у тім, що він схвалив проведення Кубка виклику на умовах нейтральності РФ, проте пізніше Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) прибрала всі обмеження з Росією.

За день до старту змагань у залі, де проходитиме турнір, вивісили прапори всіх країн-учасниць. Російський триколор замінили на блакитне полотно. У результаті збірна РФ відмовилася від участі у змаганнях.