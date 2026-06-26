Росію опустили в Європі: не витримав навіть путінський губошльоп

РФ дала задню

Міжнародний скандал на Кубку виклику в Клуж-Напоці почався сам по собі. Росіяни відмовилися від участі в турнірі через те, що румунська влада заборонила російський прапор та гімн на змаганнях.

Що потрібно знати

Мер Клуж-Напоки заборонив російську атрибутику на змаганнях

Збірна РФ відмовилася від участі

Губернієв накинувся на Румунію

Про це повідомляє Федерація гімнастики Росії (ФГР) на своєму офіційному сайті. У РФ багато хто вважає це міжнародним приниженням, адже румунський мер створив небувалий прецедент.

Організатори усно повідомили нас про те, що на спортивній арені не буде демонструватися державний прапор Російської Федерації й не виконуватиметься національний гімн у разі перемоги російських гімнасток. Це пряме порушення травневого рішення виконкому World Gymnastics, згідно з яким російські гімнасти були повністю відновлені у правах. Також це порушує Статут World Gymnastics та оновлені положення Олімпійської хартії, спрямовані на захист спорту та спортсменів від будь-якого зовнішнього політичного, державного, соціального та економічного тиску. Наша збірна команда завжди готова виступати на турнірах, де дотримуються вимог World Gymnastics. Прес-аташе з художньої гімнастики ФГР Лінар Гінатуллін

Примітно, що відомий російський пропагандист Дмитро Губернієв, який сам себе іронічно називає "губошльопом", заявив, що Румунія — недемократична країна. До речі, саме Дмитро був ведучим на знаменитому "шабаші Путіна" у "Лужниках" у березні 2022 року.

Цю думку він (Еміль Бок) може засунути собі в д*пу. Є рішення щодо допуску, і якщо він його не приймає, то нехай іде у відставку. Або розгорне транспарант, що він особисто не допустить. Думаю, що все минеться. А його думка — десята у цьому сенсі. У Румунії, яка за словами демократична країна, всі найважливіші елементи демократії мер зараз засунув в одне місце. Він зовсім не перешкода для проведення змагань із російськими спортсменами. І потім він робить гірше вболівальникам, румунам. Наша збірна дуже помітна, у нас багато зірок. У мороз іде пішки й не сідає в автобус на зло кондуктору. Дмитро Губернієв

Дмитро Губрнієв/Фото: t.me/RealGuberniev

Нагадаємо, мер Клуж-Напоки Еміль Бок заявив, що російського прапора та гімну не буде в його місті, попри те, що всі санкції з російської художньої гімнастики було знято. Річ у тім, що він схвалив проведення Кубка виклику на умовах нейтральності РФ, проте пізніше Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) прибрала всі обмеження з Росією. За день до старту змагань у залі, де проходитиме турнір, вивісили прапори всіх країн-учасниць. Російський триколор замінили на блакитне полотно.

Зазначимо, повернення атрибутики РФ та Білорусі на міжнародні змагання відразу призвело до кількох скандалів у художній гімнастиці. Українки влаштували акцію протесту просто під час нагородження представників країн-агресорів. У Росії назвали це "полем битви".