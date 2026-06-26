Росію опустили в Європі: не витримав навіть путінський губошльоп
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РФ дала задню
Міжнародний скандал на Кубку виклику в Клуж-Напоці почався сам по собі. Росіяни відмовилися від участі в турнірі через те, що румунська влада заборонила російський прапор та гімн на змаганнях.
Що потрібно знати
- Мер Клуж-Напоки заборонив російську атрибутику на змаганнях
- Збірна РФ відмовилася від участі
- Губернієв накинувся на Румунію
Про це повідомляє Федерація гімнастики Росії (ФГР) на своєму офіційному сайті. У РФ багато хто вважає це міжнародним приниженням, адже румунський мер створив небувалий прецедент.
Організатори усно повідомили нас про те, що на спортивній арені не буде демонструватися державний прапор Російської Федерації й не виконуватиметься національний гімн у разі перемоги російських гімнасток.
Це пряме порушення травневого рішення виконкому World Gymnastics, згідно з яким російські гімнасти були повністю відновлені у правах. Також це порушує Статут World Gymnastics та оновлені положення Олімпійської хартії, спрямовані на захист спорту та спортсменів від будь-якого зовнішнього політичного, державного, соціального та економічного тиску.
Наша збірна команда завжди готова виступати на турнірах, де дотримуються вимог World Gymnastics.
Примітно, що відомий російський пропагандист Дмитро Губернієв, який сам себе іронічно називає "губошльопом", заявив, що Румунія — недемократична країна. До речі, саме Дмитро був ведучим на знаменитому "шабаші Путіна" у "Лужниках" у березні 2022 року.
Цю думку він (Еміль Бок) може засунути собі в д*пу. Є рішення щодо допуску, і якщо він його не приймає, то нехай іде у відставку. Або розгорне транспарант, що він особисто не допустить. Думаю, що все минеться. А його думка — десята у цьому сенсі. У Румунії, яка за словами демократична країна, всі найважливіші елементи демократії мер зараз засунув в одне місце. Він зовсім не перешкода для проведення змагань із російськими спортсменами. І потім він робить гірше вболівальникам, румунам. Наша збірна дуже помітна, у нас багато зірок. У мороз іде пішки й не сідає в автобус на зло кондуктору.
Нагадаємо, мер Клуж-Напоки Еміль Бок заявив, що російського прапора та гімну не буде в його місті, попри те, що всі санкції з російської художньої гімнастики було знято. Річ у тім, що він схвалив проведення Кубка виклику на умовах нейтральності РФ, проте пізніше Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) прибрала всі обмеження з Росією. За день до старту змагань у залі, де проходитиме турнір, вивісили прапори всіх країн-учасниць. Російський триколор замінили на блакитне полотно.
Зазначимо, повернення атрибутики РФ та Білорусі на міжнародні змагання відразу призвело до кількох скандалів у художній гімнастиці. Українки влаштували акцію протесту просто під час нагородження представників країн-агресорів. У Росії назвали це "полем битви".