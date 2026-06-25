Замість триколору – блакитна ганчірка: у Румунії жорстко принизили Росію (фото)

У Росії вимагають покарати господарку турніру

Мер румунського міста Клуж-Напока Еміль Бок дотримався обіцянки. Чиновник заборонив вивішувати російський прапор на Кубку виклику-2026 з художньої гімнастики, а замість російського триколору влада повісила світло-блакитне полотно.

Що потрібно знати

Бок заборонив російський прапор та гімн на турнірі з художньої гімнастики

Замість російського триколору у Клуж-Напоці з’явився блакитний прапор

Росія вимагає покарати Румунію

Про це повідомляє sports.ru. На фото, яке випливло в мережі, видно, що Росія та Білорусь представлені на турнірі під блакитними прапорами (на фото зліва вгорі).

Росія Білорусь представлена у Румунії під блакитними прапорами/Фото: t.me/rgchatik

Раніше Бок заявив, що російського прапора та гімну не буде в його місті, попри те, що всі санкції з російської художньої гімнастики було знято. Річ у тім, що він схвалив проведення Кубка виклику на умовах нейтральності РФ, проте пізніше Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) прибрала всі обмеження з Росії.

Ця заява викликала бурхливу реакцію в Росії. Міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов звинуватив Румунію у порушенні Олімпійської хартії, а також поскаржився на господарку турніру у Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

Нагадаємо, повернення атрибутики РФ та Білорусі на міжнародні змагання відразу призвело до кількох скандалів у художній гімнастиці. Українки влаштували акцію протесту просто під час нагородження представників країн-агресорів. У Росії назвали це "полем битви".