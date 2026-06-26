Усик більше не чемпіон: що сталося (відео)

Боксер поки що не прощається зі спортом

У п’ятницю, 26 червня, український боксер, олімпійський чемпіон, колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Олександр Усик (25-0, 16 КО) публічно відмовився від чемпіонських поясів у надважкій вазі. "Кіт" зазначив, що проведе ще один бій.

Що потрібно знати

Усик звернувся до вболівальників у соцмережах

Олександр звільнив титули WBC, WBA та IBF у хевівейті

Напередодні боксер щільно зайнявся політикою

Про це Олександр заявив у відеозверненні до фанів. Він з повагою ставиться до претендентів, тому звільняє титули. При цьому українець обіцяє провести щонайменше один бій — Last dance (останній танець). Суперник поки що не відомий.

Це свідоме рішення, яке, я певен, відкриє для мене нові можливості. Це не кінець історії. Продовження попереду. Олександр Усик

Нагадаємо, у травні 2026 року Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. "Кіт" успішно захистив основні чемпіонські пояси у боксі (WBC, WBA та IBF). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Останнім часом Олександр щільно зайнявся політикою. У червні Олександр вирушив до США, де несподівано зустрівся з президентом США Дональдом Трампом та іншими американськими чиновниками. Ця зустріч викликала безліч обговорень з приводу початку політичної кар’єри спортсмена та мети візиту до Вашингтона, а українці наробили багато мемів на цю тему.