Брати Кличка встановили унікальне досягнення (відео)

Колишні боксери увійшли до історії спорту

Легендарні українські боксери Віталій та Володимир Кличко є чинними рекордсменами у боксі. Їм належить рекорд із кількості влучень джебом в одному раунді.

Що потрібно знати

Брати Клички володіють рекордом у боксі

The Ring поділився унікальним здобутком українців

Володимир все ще може повернутися на ринг

Про це повідомляє The Ring. Брати зуміли донести до цілі по 38 ударів джебом.

Віталій на прізвисько "Доктор Залізний Кулак" зробив це у першому раунді поєдинку проти Еда Махоуна зі США. Той бій завершився перемогою українця технічним нокаутом у 3-му раунді.

Володимир "Доктор Сталевий Молот" Кличко повторив досягнення брата у 2008 році, у 3-му раунді поєдинку проти Хасіма Рахмана. Той бій завершився перемогою українця технічним нокаутом у 7-му раунді.

Довідка: джеб — це основний, найшвидший і найчастіше використовуваний прямий удар передньою рукою в боксі та інших єдиноборствах. Він має коротку та пряму траєкторію, служить для розвідки, утримання суперника на дистанції та підготовки власних атак.

Зазначимо, Брати Клички стали справжнім феноменом у боксі. Вони одночасно утримували всі головні чемпіонські пояси у важкій вазі (WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring), встановивши абсолютне домінування у професійному боксі у 2000-х та 2010-х роках. Однак у мережі часто критикують "Еру Кличків" як одну із найслабших епох в історії боїв супертяжів. Критики звинувачують українців у слабкій опозиції та одноманітній тактиці.

Нагадаємо, голова головного управління розваг Саудівської Аравії Турки Аль аш-Шейх публічно виявив бажання повернути Володимира Кличка на ринг. До речі, Олександр Усик може допомогти легенді здобути чемпіонський бій.