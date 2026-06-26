Брати Кличка встановили унікальне досягнення (відео)
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Колишні боксери увійшли до історії спорту
Легендарні українські боксери Віталій та Володимир Кличко є чинними рекордсменами у боксі. Їм належить рекорд із кількості влучень джебом в одному раунді.
Що потрібно знати
- Брати Клички володіють рекордом у боксі
- The Ring поділився унікальним здобутком українців
- Володимир все ще може повернутися на ринг
Про це повідомляє The Ring. Брати зуміли донести до цілі по 38 ударів джебом.
Віталій на прізвисько "Доктор Залізний Кулак" зробив це у першому раунді поєдинку проти Еда Махоуна зі США. Той бій завершився перемогою українця технічним нокаутом у 3-му раунді.
Володимир "Доктор Сталевий Молот" Кличко повторив досягнення брата у 2008 році, у 3-му раунді поєдинку проти Хасіма Рахмана. Той бій завершився перемогою українця технічним нокаутом у 7-му раунді.
Довідка: джеб — це основний, найшвидший і найчастіше використовуваний прямий удар передньою рукою в боксі та інших єдиноборствах. Він має коротку та пряму траєкторію, служить для розвідки, утримання суперника на дистанції та підготовки власних атак.
Зазначимо, Брати Клички стали справжнім феноменом у боксі. Вони одночасно утримували всі головні чемпіонські пояси у важкій вазі (WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring), встановивши абсолютне домінування у професійному боксі у 2000-х та 2010-х роках. Однак у мережі часто критикують "Еру Кличків" як одну із найслабших епох в історії боїв супертяжів. Критики звинувачують українців у слабкій опозиції та одноманітній тактиці.
Нагадаємо, голова головного управління розваг Саудівської Аравії Турки Аль аш-Шейх публічно виявив бажання повернути Володимира Кличка на ринг. До речі, Олександр Усик може допомогти легенді здобути чемпіонський бій.