Россия пригрозила соседке Украины из-за "плодов русофобии"

РФ обещает, что Румыния столкнется с последствиями

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на международный скандал на Кубке вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке (Румыния). Местный мэр запретил флаг и гимн России на соревнованиях.

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Захарова объяснила все русофобией в Румынии

Соответствующий комментарий Захаровой приводит МИД РФ. По ее словам, российская сторона не оставит без последствий этот вопрос.

Ситуация выглядит тем более дикой, поскольку сохранение так называемых санкций против наших гимнасток сумел продавить местный градоначальник под дежурные заявления о противодействии "государству-агрессору". Перечить провинциальному деятелю, который, видимо, решил таким способом приподнять свой "авторитет", ни организаторы мероприятия, ни власти не решились. Достойно сожаления, что нагнетаемая в Румынии все последние годы русофобия приносит столь уродливые плоды — оголяет царящий там беспорядок, когда случайным фигурам позволяется творить произвол и позорить страну, которая, очевидно, не способна обеспечить равные условия для участников крупных международных соревнований, а потому должна лишиться права претендовать на их проведение. Российская сторона не оставит без последствий этот вопрос. Мария Захарова

Напомним, мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок заявил, что российского флага и гимна не будет в его городе, несмотря на то, что все санкции с российской художественной гимнастики были сняты. Дело в том, что он одобрил проведение Кубка вызова на условиях нейтральности РФ, однако позднее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) убрала все ограничения с России.

За день до старта соревнований в зале, где будет проходить турнир вывесили флаги всех стран-участниц. Российский триколор был заменен на голубое полотно. В итоге сборная РФ отказалась от участия в соревнованиях.