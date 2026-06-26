У Росії кинули на квартиру спортсмена, який розмахував триколором у Європі

Унікальна ситуація сталася на змаганнях у РФ

Російського бігуна Івана Заборського дискваліфікували на ультрамарафоні в Ленінградській області. Головний фаворит змагань отримав бан за селфі.

Що потрібно знати

Заборський був фаворитом на змаганнях у РФ

Через дивний інцидент бігуна дискваліфікували

Іван раніше розмахував прапором Росії у Франції

Спортсмен претендував на солідний виграш — квартиру в Санкт-Петербурзі та 1 мільйон рублів (близько 577 тисяч грн), проте отримав лише дискваліфікацію. Про це повідомляє baza.

Заборський претендував на "золото" в ультрамарафоні на вибування бек’ярді. Під час забігу, коли залишилося лише 3 спортсмени на дистанції, до Івана підійшла бабуся-волонтерка з проханням про селфі. Бігун зупинився заради фото із вболівальницею, після чого його дискваліфікували. Приводом для бана стало те, що спортсмен узяв телефон до рук. На той момент він пробіг 804 кілометри за 120 годин.

У мережі підозрюють, що бабуся-фанатка була підставною. Користувачі жартують, що у забігу переміг саме онук цієї жінки.

Довідка: Бек’ярд (Backyard Ultra) — це унікальний формат ультрамарафону на вибуття, придуманий Гері Кантреллом (творцем знаменитого забігу Barkley Marathons). Суть проста: учасники мають пробігати рівно 6,706 км (4,167 милі) за одну годину. Якщо атлет укладається в цей ліміт, час, що залишився, він витрачає на відпочинок, але рівно через годину — новий старт. Забіг триває без зупинки до тих пір, поки не залишиться лише один бігун.

Заборський "уславився" на весь світ після того, як встановив світовий рекорд на ультрамарафоні "6 днів Франції" 1047,5 кілометра в Ардеші. Досягнення росіянина не було зараховано через те, що він порушив правила нейтральності (накинув на шию прапор РФ).