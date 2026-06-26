Звичайний мер зганьбив Росію: у Путіна зробили заяву

У Росії пишаються безславною втечею їхньої команди з Румунії

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав обурливим скандал на Кубку виклику з художньої гімнастики у Клуж-Напоці (Румунія). Мер Клуж-Напоки заборонив росіянкам змагатися під їхнім прапором та гімном, через що команда РФ залишила турнір.

Що потрібно знати

Мер Клуж-Напоки заборонив російську атрибутику на змаганнях

Збірна РФ відмовилася від участі у турнірі

Пєсков обурився і став посміховиськом у мережі

Відповідний коментар Пєскова наводить ТАСС. Він назвав дії міської влади Клуж-Напоки "волюнтаристськими".

Випадок обурливий. Відносини нашої федерації з міжнародною федерацією повністю налагоджені, наші гімнастки виступають по праву з прапором і гімном Росії. Йдеться про абсолютно волюнтаристське рішення муніципальної влади цього міста. Вважаємо це [рішення організаторів] неприйнятним, пишаємося прийнятим рішенням керівництва нашої команди. Дмитро Пєсков

У мережі висміяли слова Пєскова. Користувачі жартують, що мер румунського міста перетнув "червоні лінії", але Росія нічого з цим вдіяти не може.

Нагадаємо, мер Клуж-Напоки Еміль Бок заявив, що російського прапора та гімну не буде в його місті, попри те, що всі санкції з російської художньої гімнастики було знято. Річ у тому, що він схвалив проведення Кубка виклику на умовах нейтральності РФ, проте пізніше Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) прибрала всі обмеження з Росією.

За день до старту змагань у залі, де проходитиме турнір, вивісили прапори всіх країн-учасниць. Російський триколор замінили на блакитне полотно. У результаті збірна РФ відмовилася від участі у змаганнях.