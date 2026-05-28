"Це не жарт": новий тренер збірної України пояснив, чому набив величезний тризуб на спині (відео)

Фахівець зробив патріотичне тату, не знаючи, що колись повернеться до України

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера заявив, що набив татуювання герба та прапора України не лише через обіцянку. Наразі українські символи з ним на все життя.

Що потрібно знати

Мальдера – перший іноземець на чолі збірної України

Андреа після успішного відбіркового циклу набив патріотичні українські татуювання

Тренер пояснив свій вчинок

Відповідний коментар Мальдери наводить YouTube-канал "Взбірна". Андреа пообіцяв зробити українське татуювання, якщо збірна України з першого місця вийде на Євро-2020. Так і сталося, проте зараз фахівець зізнається, що зробив би це тату в будь-якому разі.

Зверніть увагу, я не робив це татуювання як жарт, тому що іноді такі речі можуть сприйматися несерйозно, але це не так. Я дуже поважаю цей прапор. Говорю це від щирого серця. У ті роки я особисто, як і вся наша команда пережив неймовірно сильні професійні емоції. Я не можу забути переповнений "Олімпійський". Я італієць, але гімн України на тих матчах це було щось таке, що просто накривало тебе з головою. Це була надпотужна енергетика. Андреа Мальдера

Зазначимо, у кваліфікації на ЧЄ-2020 Синьо-жовті обійшли Португалію, Сербію, Люксембург та Литву. Після цього Мальдера, котрий на той момент був помічником головного тренера збірної України Андрія Шевченка, набив на спині тризуб на тлі прапора України.

Нагадаємо, Мальдера змінив на посаді головного тренера збірної України Сергія Реброва. Під керівництвом Сергія Станіславовича наша команда не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації.