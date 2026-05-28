"Это не шутка": новый тренер сборной Украины объяснил, почему набил огромный тризуб на спине (видео)
Специалист сделал патриотическое тату, не зная, что когда-то вернется в Украину
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера заявил, что набил татуировку герба и флага Украины не только из-за обещания. Теперь украинские символы с ним на всю жизнь.
Что нужно знать
- Мальдера — первый иностранец во главе сборной Украины
- Андреа после успешного отборочного цикла набил патриотические украинские татуировки
- Тренер объяснил свой поступок
Соответствующий комментарий Мальдеры приводит YouTube-канал "Взбірна". Андреа пообещал сделать украинскую татуировку, если сборная Украины с первого места выйдет на Евро-2020. Так и произошло, однако сейчас специалист признается, что сделал бы данное тату в любом случае.
Обратите внимание, я не делал эту татуировку как шутку, потому что иногда такие вещи могут восприниматься несерьезно, но это не так. Я очень уважаю этот флаг. Говорю это от всей души. В те годы я лично, как и вся наша команда, пережил невероятно сильные профессиональные эмоции. Я не могу забыть переполненный "Олимпийский". Я итальянец, но гимн Украины на тех матчах — это было что-то такое, что просто накрывало тебя с головой. Это была сверхмощная энергетика.
Отметим, в квалификации на ЧЕ-2020 Сине-желтые обошли Португалию, Сербию, Люксембург и Литву. После этого Мальдера, который на тот момент был помощником главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, набил на спине тризуб на фоне флага Украины.
Напомним, Мальдера сменил на посту главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Под руководством Сергея Станиславовича наша команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации.