"Это не шутка": новый тренер сборной Украины объяснил, почему набил огромный тризуб на спине (видео)

Специалист сделал патриотическое тату, не зная, что когда-то вернется в Украину

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера заявил, что набил татуировку герба и флага Украины не только из-за обещания. Теперь украинские символы с ним на всю жизнь.

Мальдера — первый иностранец во главе сборной Украины

Андреа после успешного отборочного цикла набил патриотические украинские татуировки

Тренер объяснил свой поступок

Соответствующий комментарий Мальдеры приводит YouTube-канал "Взбірна". Андреа пообещал сделать украинскую татуировку, если сборная Украины с первого места выйдет на Евро-2020. Так и произошло, однако сейчас специалист признается, что сделал бы данное тату в любом случае.

Обратите внимание, я не делал эту татуировку как шутку, потому что иногда такие вещи могут восприниматься несерьезно, но это не так. Я очень уважаю этот флаг. Говорю это от всей души. В те годы я лично, как и вся наша команда, пережил невероятно сильные профессиональные эмоции. Я не могу забыть переполненный "Олимпийский". Я итальянец, но гимн Украины на тех матчах — это было что-то такое, что просто накрывало тебя с головой. Это была сверхмощная энергетика. Андреа Мальдера

Отметим, в квалификации на ЧЕ-2020 Сине-желтые обошли Португалию, Сербию, Люксембург и Литву. После этого Мальдера, который на тот момент был помощником главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, набил на спине тризуб на фоне флага Украины.

Татуировки Андреа Мальдеры/Фото: instagram.com/malderaandrea

Напомним, Мальдера сменил на посту главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Под руководством Сергея Станиславовича наша команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации.