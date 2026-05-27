Переїзд до США та троє дітей не врятували стосунки: що відомо про 13-річний шлюб доньки Єгорової Ровінської

Телеведуча заявила про кінець свого шлюбу

Відома українська акторка, телеведуча та донька Сніжани Єгоровї Стас Ровінська повідомила про розлучення з чоловіком після 13 років шлюбу. Разом вони пережили переїзд до США, народження трьох дітей і повномасштабну війну. Про рішення розлучитися Стася розповіла публічно, не вдаючись у деталі конфлікту.

Історія їхніх стосунків почалася ще на початку 2010-х. Стася і Ярослав познайомилися ще у підлітковому віці, а за три роки почали зустрічатися. Згодом Ровінський став працювати у сфері кіно та телевиробництва, займався режисурою і продюсуванням проєктів.

Одружилися вони у 2014 році. У шлюбі народилося троє дітей — сини Еван і Еней та донька Емма.

Стася Ровінська з чоловіком та дітьми. Фото: instagram.com/sia_rovinska/followers/mutualOnly

Після початку повномасштабної війни родина переїхала до США, де Стася активно вела блог та публічно висловлювала проукраїнську позицію. Особливо багато уваги тоді привернув її конфлікт із матір’ю Сніжаною Єгоровою через скандальні заяви Єгорової про Росію та Путіна. Стася тоді перестала спілкуватися з матір'ю.

Стася Ровінська з чоловіком Ярославом та дітьми. Фото:instagram.com/sia_rovinska/followers/mutualOnly

До переїзду за кордон Ярослав Ровінський працював у сфері продажу електроніки та розвивав власний бізнес. Після початку повномасштабної війни робота компанії майже припинилася. Частину техніки та обладнання він передав на потреби українських захисників, а працівників ще певний час фінансово підтримував, виплачуючи їм зарплату навіть в умовах фактичної зупинки бізнесу.

Стася Ровінська та Ярослав Ровінський. Фото: instagram.com/sia_rovinska/followers/mutualOnly

Після переїзду до США родина почала будувати життя практично з нуля та шукати нові джерела доходу. Стася Ровінська певний час працювала у театральній сфері, а згодом здобула сертифікацію Covid-19 Officer — спеціаліста, який під час знімального процесу контролює перевірку тестів, вакцинації та дотримання карантинних вимог на майданчику.

Стася Ровінська з донькою. Фото: instagram.com/sia_rovinska/followers/mutualOnly

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ткач з "Кварталу" замилував кадрами з помітно підрослою донькою Лізою. Дівчина дуже схожа на зіркового татка.