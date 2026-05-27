У "АТБ" за 2 місяці яйця різко подешевшали: дешевше навряд чи знайдете

Покупці помітили вигідні яйця в магазині

У мережі супермаркетів "АТБ" помітили зниження цін на яйця першої категорії, які продаються поштучно.

Наразі десяток таких яєць коштує 35,50 гривні. Інформацію про це опублікував користувач соцмережі "Threads" під ніком "super_znyzhky_akcii".

Нагадаємо, що два місяці тому ціни на курячі яйця (10 штук) сягали 80,60 грн за власну марку "Своя лінія" першої категорії.

Скільки коштували яйця наприкінці березня 2026

Водночас варто звернути увагу, що яйця поштучно відсутні в онлайн-магазині "АТБ", тож придбати їх можна лише у фізичних супермаркетах мережі.

Різниця між цінами наприкінці травня

Якщо порівнювати вартість таких яєць із готовими упаковками популярних брендів, різниця виявляється суттєвою. Наприклад, десяток яєць "Своя лінія" першої категорії коштує приблизно на 20,8 гривні дорожче. У випадку з "Полтавськими" різниця становить близько 21,4 гривні, з "Квочкою" — 22,4 гривні.

Найбільший розрив зафіксовано з яйцями бренду "Ясенсвіт" — їхня ціна вища на 35,4 гривні. Фактично за зекономлені кошти покупець може придбати ще майже один десяток поштучних яєць.

Скільки коштують яйця в "АТБ"

